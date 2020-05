Eximbank tung nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp

Cụ thể, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng mở gói tín dụng 5.000 tỷ đồng, lãi suất từ 6,79% một năm, áp dụng đến ngày 30/6, hiện tổng dư nợ trên 2.400 tỷ đồng. Gói tín dụng 3.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp lớn, lãi suất từ 5,2% mỗi năm, áp dụng cho đến hết năm 2020, đã giải ngân trên 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra còn có gói ưu đãi phục vụ tài trợ xuất nhập khẩu 50 triệu USD, lãi suất cạnh tranh cho kỳ hạn từ một đến 6 tháng, triển khai đến hết 30/6, đã giải ngân trên 3,5 triệu USD.

"Chúng tôi chủ động giảm lãi suất cho vay, miễn giảm phí giao dịch, tập trung giải ngân, hỗ trợ cơ cấu, giãn hoặc giữ nguyên nhóm nợ cho khách bị tác động bởi dịch", đại diện Eximbank chia sẻ.

Khảo sát trên toàn hệ thống Eximbank cho thấy hiện có khoảng 2.221 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, chiếm hơn 10% tổng dư nợ (tương đương hơn 16.000 tỷ đồng). Hiện nhà băng đã giãn nợ gốc, lãi cho 696 khách hàng, tổng dư nợ 4.572 tỷ, tính cả hồ sơ đang chuẩn bị phê duyệt là 1.061, tổng dư nợ lên đến hơn 6.566 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng thực hiện chuỗi hoạt động "Eximbank chung tay phòng, chống dịch Covid-19", trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội và 500 triệu cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC). Số tiền này trích từ quỹ Công đoàn Eximbank. Ban điều hành ngân hàng cũng đã tặng quà cho hộ gia đình, lao động nghèo bị mất việc trong giai đoạn cách ly xã hội trên cả nước, triển khai công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ nhân viên và khách hàng đến giao dịch.

Nhân viên ngân hàng Eximbank đeo khẩu trang làm việc trong Covid-19.

Đồng thời, Eximbank vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo cấp hạn mức tài trợ thương mại và hạn mức tín dụng tuần hoàn với tổng giá trị lên tới 31 triệu USD (tương đương 725 tỷ đồng). Đây là chương trình cung cấp bảo lãnh của ADB cho các ngân hàng nhằm hỗ trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về chi phí hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Cảnh Vinh - quyền Tổng giám đốc Eximbank cho biết: "Chúng tôi xác định việc tập trung hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng khách hàng song song với công tác ổn định kinh doanh để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nhân viên và cổ đông là trách nhiệm tiên quyết của ngân hàng".

Theo ông Vinh, ngân hàng đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020, đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hệ thống. Cụ thể, so với kế hoạch đầu năm 2020, cắt giảm chi phí hoạt động 326 tỷ, giảm hơn 11%, huy động vốn 147.800 tỷ đồng, giảm 8% và dư nợ cấp tín dụng 122.275 tỷ đồng, giảm 4%, chi phí dự phòng đã trích chủ động tăng 414 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm -10,3%, giãn xử lý tài sản thế chấp của khách hàng có nợ xấu và nợ VAMC. Điều này khiến tổng kế hoạch lợi nhuận trước thuế còn 1.318 tỷ đồng, giảm mạnh 40% so với kế hoạch đầu năm 2020 nhưng vẫn tăng 22% so với năm 2019.

"Tuy vậy, các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức an toàn như hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 là 10,5%, cao hơn quy định tối thiểu là 8%", ông Vinh nói.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 31% (quy định tối đa 40%), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) tuân thủ ở mức 81,2% (tối đa 85%). Các chỉ số an toàn thanh khoản khác đều được đảm bảo trong ngưỡng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thanh Di