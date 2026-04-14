Eximbank nhận hai giải thưởng tại FX Awards 2026

Eximbank được vinh danh nhà tạo lập thị trường ngoại hối tốt nhất và nhóm ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất, tại FX Awards 2026.

Lễ trao Giải thưởng Ngoại hối Xuất sắc Việt Nam 2026 (FX Awards 2026) do London Stock Exchange Group (LSEG) tổ chức tại Hà Nội, ngày 8/4. Sự kiện quy tụ các ngân hàng và định chế tài chính lớn trên thị trường.

Ông Ranjit Pawar, Giám đốc phụ trách thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LSEG (thứ ba từ phải sang) trao giải cho đại diện ngân hàng. Ảnh: Eximbank

Tại sự kiện, Eximbank được vinh danh ở hai hạng mục gồm "Best Market Maker" - Nhà tạo lập thị trường ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2025 và "Top 5 Volume Traded" - Top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất thị trường năm 2025". Trong đó, hạng mục "Best Market Maker" thể hiện năng lực cung ứng thanh khoản và mức độ tham gia thị trường của ngân hàng trong vai trò nhà tạo lập.

Các giải thưởng đánh giá dựa trên dữ liệu giao dịch ngoại hối thực tế của hơn 40 tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trên hệ thống của LSEG, dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cách thức đánh giá này giúp đảm bảo tính khách quan và cho thấy trực tiếp năng lực hoạt động của từng ngân hàng trên thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Eximbank cho biết, các giải thưởng từ LSEG được đánh giá dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế của toàn thị trường. Kết quả cho thấy định hướng phát triển ổn định của nhà băng trong mảng kinh doanh tiền tệ. Ngân hàng tập trung nâng cao năng lực vận hành, tăng cường quản trị rủi ro và duy trì khả năng cung ứng thanh khoản cho thị trường.

Đoàn lãnh đạo LSEG thăm và làm việc tại Hội sở Eximbank. Ảnh: Eximbank

Đồng thời, Eximbank tiếp tục phát triển các giải pháp ngoại hối nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Thông qua vai trò nhà tạo lập thị trường, ngân hàng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp tối ưu chi phí giao dịch ngoại tệ, cải thiện hiệu quả xuất nhập khẩu và quản lý dòng tiền trong bối cảnh thị trường biến động.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 9/4 đoàn lãnh đạo LSEG đã làm việc và trao giải trực tiếp tại trụ sở chính của Eximbank. Hai bên đồng thời trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hướng đến việc nâng cao chuẩn mực hoạt động và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Với nền tảng trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối, nhà băng tiếp tục củng cố các năng lực cốt lõi. Ngân hàng hướng đến vai trò đối tác tài chính của khách hàng doanh nghiệp và các định chế trên thị trường.

Eximbank thành lập năm 1989 và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn ba thập niên hoạt động, ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và dịch vụ thẻ. Hiện Eximbank có mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với hơn 600 ngân hàng cùng tổ chức tài chính trên thế giới.

Đoàn lãnh đạo LSEG tại hội sở ngân hàng. Ảnh: Eximbank

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đầu tư hệ thống công nghệ và cải thiện chất lượng dịch vụ. Định hướng này nhằm hỗ trợ tăng trưởng ổn định và nâng cao giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác.

LSEG là tập đoàn hạ tầng thị trường tài chính hoạt động tại hơn 180 quốc gia. Tổ chức này cung cấp dữ liệu tài chính, phân tích, chỉ số và các giải pháp công nghệ cho thị trường toàn cầu, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng kết nối của hệ thống tài chính quốc tế.

Hoàng Đan