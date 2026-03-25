Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội

Eximbank chuyển trụ sở về khu trung tâm Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhằm tăng cường kết nối, nâng cao năng lực vận hành và triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trụ sở chính có vị trí tại tòa nhà số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, khai trương ngày 24/3. Tòa nhà xây dựng theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, với không gian làm việc hiện đại và hệ thống hạ tầng được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường kết nối giữa các đơn vị, hỗ trợ các hoạt động quản trị trong toàn hệ thống.

Việc chuyển trụ sở ra Hà Nội giúp ngân hàng thuận lợi hơn trong việc kết nối với cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, bước đi này tạo điều kiện để Eximbank triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Trần Tấn Lộc, Quyền tổng giám đốc Eximbank, cho biết việc đặt trụ sở tại Hà Nội là một phần trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị, hướng đến phát triển bền vững. Trên nền tảng này, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác.

Tại sự kiện, đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 ghi nhận những nỗ lực của Eximbank trong việc củng cố hoạt động và nâng cao năng lực quản trị. Cơ quan quản lý cũng định hướng ngân hàng tiếp tục hoàn thiện tổ chức, tăng cường kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhà băng được khuyến nghị phát huy thế mạnh trong lĩnh vực ngoại hối, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, đồng thời tham gia các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế tại địa phương.

Đại diện cơ quan quản lý kỳ vọng với môi trường làm việc mới, Eximbank sẽ duy trì hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Trụ sở mới được thiết kế theo hướng khuyến khích sự phối hợp và đổi mới trong đội ngũ nhân sự, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được thành lập năm 1989 và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn ba thập niên hoạt động, đơn vị cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ.

Hiện, Eximbank có mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Ngân hàng cũng thiết lập quan hệ với khoảng 600 ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới, hỗ trợ hoạt động thanh toán và thương mại quốc tế của khách hàng.

Hoàng Đan