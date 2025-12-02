EVN triển khai chương trình 'Tháng tri ân khách hàng'

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ ưu tiên kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, hướng dẫn sử dụng an toàn, ổn định cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện "Tháng tri ân khách hàng năm 2025" với chủ đề "Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định". Chương trình hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2025).

"Tháng tri ân khách hàng" năm nay diễn ra trong tháng 12 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán 2026, tùy theo tình hình, hoàn cảnh thực tế ở từng địa phương, đơn vị. EVN sẽ tri ân các khách hàng sử dụng điện thông qua những chương trình hỗ trợ trong kinh doanh - dịch vụ và một số hoạt động an sinh xã hội.

Nhân viên EVN kiểm tra lưới điện ở những vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: EVN

Trong đó, EVN sẽ tập trung khôi phục tình trạng vận hành bình thường của lưới điện ở các khu vực bị ảnh hưởng do bão, lũ lụt với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định lâu dài cho khách hàng. Khách hàng sẽ được hỗ trợ kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, kết hợp hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Tập đoàn cũng sẽ tổ chức giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn sử dụng ứng dụng "EVN CSKH" và tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung toàn EVN sau buổi công bố dự kiến ra mắt vào dịp 21/12. Bên cạnh đó là triển khai các chương trình quảng bá và khuyến khích mọi người cài đặt ứng dụng phù hợp với bối cảnh cụ thể từng địa điểm, đơn vị. Khách hàng còn có cơ hội tham gia các hội nghị để được giải đáp thắc mắc, tư vấn sử dụng điện... cũng như nhận quà tặng hấp dẫn.

Ngoài các hoạt động tri ân về dịch vụ khách hàng, các đơn vị trong tập đoàn còn phối hợp các Tổng công ty Điện lực tổ chức triển khai hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng gây ra. Việc triển khai cụ thể tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình từng địa phương, cùng với sự phối hợp tích cực của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên...

Một số hoạt động chính bao gồm: thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình thiệt hại về người, tài sản, những hộ nghèo, người già neo đơn không có người nương tựa... Doanh nghiệp cũng sẽ kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt để đảm bảo sử dụng điện an toàn, tặng đèn chiếu sáng LED...

Đại diện EVN cho biết chương trình "Tháng tri ân khách hàng" đã được các đơn vị trong toàn tập đoàn tham gia và thực hiện liên tục trong 11 năm qua. Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để góp phần thực hiện tốt sứ mệnh "điện đi trước một bước", đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Hải My