EVN đảm bảo nguồn điện ổn định trong quý I

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục, sản lượng toàn hệ thống đạt 76,86 tỷ kWh trong quý I, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của EVN, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 28,6 tỷ kWh. Lũy kế quý I, sản lượng toàn hệ thống đạt 76,86 tỷ kWh - tăng 6,6% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, thủy điện đạt 16,09 tỷ kWh (20,9%), nhiệt điện than đạt 40,58 tỷ kWh (52,8%), tua bin khí đạt 5,4 tỷ kWh (7%), năng lượng tái tạo đạt 11,8 tỷ kWh (15,4%) gồm điện mặt trời 6,98 tỷ kWh và điện gió 4,33 tỷ kWh, điện nhập khẩu đạt 2,92 tỷ kWh (3,8%). Sản lượng điện truyền tải 3 tháng đầu năm ước đạt 60,9 tỷ kWh.

Đơn vị vận hành cao các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đảm bảo điện cho bơm tưới vụ Đông Xuân 2025 - 2026 tại Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả 2 đợt là 15 ngày (giảm 1,5 ngày so với kế hoạch), với lượng nước xả 3,348 tỷ m3, tiết kiệm 18% so với kế hoạch ban đầu.

Nhân viên EVN kiểm tra lưới điện, đảm bảo điện vận hành, cung cấp ổn định. Ảnh: EVN

Trong tháng 3, EVN và các đơn vị còn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - năm thứ 18 Việt Nam tham gia. "Trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng chịu tác động từ biến động toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xác định là giải pháp then chốt", đại diện đơn vị nói.

Theo đó, EVN đẩy mạnh truyền thông đa kênh và vận động tắt điện từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2026; sau 1 giờ, cả nước tiết kiệm 463.000 kWh, tương đương khoảng 1,02 tỷ đồng.

Về dịch vụ khách hàng, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt đạt 99,77%; EVN tiếp nhận hơn 9,698 triệu yêu cầu, trong đó 7,459 triệu qua Internet (76,91%), tỷ lệ điện tử đạt 99,83%.

Ở lĩnh vực đầu tư, Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt 98,4% tiến độ, chuẩn bị vận hành tổ máy. Đơn vị đã ký EPC dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, trong khi đó Thủy điện Hòa Bình mở rộng hoàn thành nghiệm thu. Tập đoàn khởi công 46 công trình, đóng điện 39 công trình lưới 110–500kV...

Đại diện EVN nhận định quý II hàng năm là cao điểm mùa khô. Năm 2026 dự báo tiếp tục nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và tài chính của EVN. Trong nước, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu điện, đặc biệt tại khu công nghiệp, tăng cao; cùng với đó, AI, chuyển đổi số và xe điện tiếp tục làm gia tăng nhu cầu điện, nhất là ở các đô thị lớn.

Do đó đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu, vận hành ổn định; thủy điện vận hành linh hoạt. Lưới điện vận hành an toàn, đảm bảo tiến độ các dự án tụ bù, hệ thống pin lưu trữ (BESS), nhất là tại miền Bắc; các công ty điện lực xây dựng phương án cung cấp điện, điều chỉnh phụ tải, tăng dự báo và thúc đẩy tiết kiệm điện.

EVN đảm bảo tiến độ các dự án nguồn và lưới trọng điểm: Nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến vận hành tổ máy 1 trong tháng 4-5; LNG Quảng Trạch II phấn đấu khởi công quý II; Quảng Trạch III hoàn thành, phê duyệt FS trong tháng 4/2026 để khởi công trong năm. Đồng thời, đơn vị triển khai Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái và đẩy nhanh các dự án lưới cấp bách như Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, Nhơn Trạch 3 - Long Thành, Tây Hà Nội - Thanh Xuân, trạm 220kV Đại Mỗ và các đường dây 110kV Phú Quốc phục vụ APEC.

Trước áp lực vận hành mùa khô và nắng nóng, EVN khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, góp phần giảm nguy cơ sự cố và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng.

Hải My