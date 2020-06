European Tour tính cho golfer đeo microphone

Golfer thành viên European Tour có thể được gắn microphone khi thi đấu để các sự kiện hấp dẫn hơn lúc mở cửa trở lại trong dịch bệnh.

Sau khi phải hoãn lẫn huỷ 30 sự kiện, đoạn đầu lịch mới của European Tour gồm sáu chặng, đều được tổ chức trên lãnh thổ Vương quốc Anh, mở màn vào đầu tháng 7 và đều cấm cửa khán giả. Trong tình hình mới, Giám đốc Điều hành Keith Pelley nghĩ hệ thống giải do ông điều hành và phát triển cần sáng tạo nhằm gia tăng độ phấn khích để bù vào sự vắng lặng do không có khán giả thực địa.

"Covid-19 đẩy chúng ta đến tình cảnh phải thử gì đó khác biệt. Chúng ta có thể đeo micro không dây trong quá trình thi đấu để không khí giải sinh động hơn. Nhờ công nghệ tiên tiến hiện nay, các thiết bị này thật nhỏ gọn và không ảnh hưởng cú đánh. Rồi từ từ, chuyện này sẽ là một phần trong đời sống European Tour", Pelley gợi ý trên BBC.

Việc "đeo microphone đánh giải" của European Tour nhắm đến các nhóm đinh ở từng vòng đấu ở những chặng đầu tái đấu.

Gắn microphone cho các golfer hứa hẹn sẽ làm tăng tính hấp dẫn cho European Tour. Ảnh: AP.

"Chúng tôi luôn tìm cách vận dụng công nghệ vào golf để đấu trường hấp dẫn hơn đối với khán giả. Vì thế, chúng tôi đang nghiên cứu các phương án sáng tạo ở loạt sáu giải trên đất Anh, trong đó có việc đeo micro cho golfer", phát ngôn viên của European Tour cổ vũ ý kiến của sếp Pelley.

Và với thiết bị thu và khuyếch đại giọng nói, khán giả truyền hình có thể nghe những cuộc trò chuyện chiến thuật trên sân giữa golfer và caddie hoặc tiếng lẩm bẩm tự phát của họ ở một số tình huống. Đây được xem là đột phá ở golf đỉnh cao, vì trước đây, hình thức này chủ yếu được triển khai ở các sự kiện biểu diễn.

European Tour từng có thành viên đeo microphone thi đấu. Đó là Nick Dougherty tại British Masters 2015. Anh hiện dẫn chương trình golf của đài Sky Sports. Nhưng ý tưởng của lãnh đạo European Tour là lần đầu tiên áp dụng trên diện rộng.

"Hồi chúng tôi bắt đầu triển khai việc phỏng vấn golfer giữa vòng đấu, nhiều người nhận định cách làm này không hiệu quả. Nhưng bây giờ thì nó là phần chủ chốt trong hoạt động phát sóng về giải. Vì nhờ đó, người xem biết được anh ta nghĩ gì khi tính toán cách dùng gậy, sắt số 5 hay số 6. Tuyệt vời chứ", Pelley phân tích về yếu tố mới lạ ở European Tour.

Tổ chức này đang bố trí hơn 2,5 triệu USD cho hoạt động xét nghiệm nCoV đối với golfer thành viên, caddie và những người có liên quan.

Trong tháng 5, đã có hai sự kiện golf gây quỹ cứu trợ nạn nhân Covid-19 được tổ chức tại Florida với sự tham dự của các ngôi sao. Rory McIlroy-Dustin Johnson đấu Rickie Fowler-Matthew Wolff ở Driving Relief, thu được 5,5 triệu USD. Còn Tiger Woods-Peyton Manning so tài Phil Mickelson-Tom Brady ở The Match 2020: Champions for Charity, huy động 20 triệu USD từ cộng đồng.

Tất cả golfer dự hai sự kiện này đều đeo microphone. Và Driving Relief có 2,35 triệu thuê bao theo dõi, còn The Match kỳ thứ hai đã phá kỷ lục truyền hình với trung bình 5,8 triệu lượt người xem tại Mỹ. Nó đã trở thành chương trình hấp dẫn nhất trong ngày của truyền hình ở quốc gia này.

Quốc Huy tổng hợp