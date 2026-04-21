EUPC Group đồng hành, giải đáp về tuổi dậy thì cho học sinh THCS

Mụn, thay đổi ngoại hình, cảm xúc khiến nhiều học sinh trong tuổi dậy thì lo lắng, được dược sĩ giải đáp thông qua workshop tổ chức tại trường học.

Workshop chủ đề "Tuổi dậy thì không đáng sợ - Hiểu mình để tự tin hơn" được tổ chức tại Trường THCS Yên Bài B (Hà Nội) ngày 31/3, nhằm giúp học sinh hiểu rõ bản thân, biết chăm sóc da, cảm xúc và tự tin hơn. Chương trình đồng thời giới thiệu tủ sách 25 năm VnExpress và bàn giao thư viện cho nhà trường.

Dược sĩ Phạm Văn Hoàng Dương từ EUPC Group trò chuyện cùng học sinh THCS Yên Bài B. Ảnh: EUPC Group

Đồng hành cùng chương trình là dược sĩ Phạm Văn Hoàng Dương, công tác tại Tập đoàn Dược phẩm châu Âu (EPUC Group) và Á vương Đức Quang. Workshop được thiết kế như buổi trò chuyện cởi mở, nơi học sinh đặt câu hỏi về mụn, thức khuya, thay đổi ngoại hình, cảm xúc và sự tự tin. Bên cạnh đó, mini game "Đúng hay Sai" với các câu hỏi quen thuộc như rửa mặt nhiều có tốt không, thức khuya ảnh hưởng da thế nào. Qua đó, học sinh ghi nhớ nguyên tắc cơ bản về chăm sóc da.

Trong đó, vấn đề được nhiều học sinh quan tâm nhất là chăm sóc da, nổi mụn... Dược sĩ Hoàng Dương giải thích nội tiết tố thay đổi khiến da tiết dầu, dễ bít tắc và nổi mụn. Mụn rất phổ biến, không đồng nghĩa với "ở bẩn". Bên cạnh đó, việc có mụn không phải là vấn đề xấu hổ, trẻ nên trao đổi cùng gia đình để được đi khám nếu bị mụn kéo dài.

Theo dược sĩ Dương, để tránh mụn tuổi dậy thì, trẻ nên tránh nhiều thói quen xấu như: thức khuya, căng thẳng, sờ tay lên mặt, tự nặn mụn, dùng sản phẩm không phù hợp; không giữ khăn mặt, khẩu trang, tóc mái sạch sẽ. Bên cạnh đó, việc chăm sóc da không nên phức tạp, chỉ cần đúng cách và đều đặn. Anh Dương cũng gợi ý trẻ tập ngủ đủ và uống đủ nước để giữ làn da khỏe.

Học sinh cùng dược sĩ Phạm Văn Hoàng Dương tại thư viện mới của nhà trường. Ảnh: EUPC Group

Về vấn đề ngoại hình, để ý lời nhận xét, thay đổi cảm xúc Á vương Đức Quang và dược sĩ Dương giải đáp đây là thay đổi tâm sinh lý bình thường. Điều quan trọng là trẻ cần học cách gọi tên cảm xúc và tìm người tin tưởng để chia sẻ, thay vì giấu kín.

Chia sẻ sau sự kiện, nhiều học sinh cho biết workshop không đi theo lối chia sẻ nặng lý thuyết, được xây dựng như một buổi trò chuyện cởi mở, có thể đặt câu hỏi từ những điều rất quen thuộc về tuổi dậy thì.

Á vương Đức Quang tặng quà cho học sinh tham gia trả lời câu hỏi. Ảnh: Đội 23 VnExpress

"Tuổi dậy thì không đáng sợ. Đây là chặng đường lớn lên, nơi học sinh cần học cách hiểu, chăm sóc và kiên nhẫn với chính mình", anh Dương cho biết.

EUPC Group là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, phân phối các thương hiệu châu Âu tại Việt Nam, như Ziaja, Farmona... Đơn vị cũng đồng hành và triển khai nhiều hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe học đường, điển hình với chuỗi school tour trong năm 2025 tại TP HCM và Hà Nội, tổng cộng thu hút gần 6.000 học sinh tham gia.

Văn Hà