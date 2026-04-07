EUPC giới thiệu dòng chăm sóc da tại hội nghị da liễu miền Nam

Ngoài giới thiệu sản phẩm, tại gian hàng, EUPC Group còn tổ chức các buổi thảo luận chuyên môn từ giới chuyên gia về xu hướng ứng dụng dược mỹ phẩm trong tư vấn. Nhiều bác sĩ tại hội nghị đánh giá cao khả năng hỗ trợ phục hồi và bảo vệ hàng rào da của dòng Ziaja Med, cũng như hiệu quả kiểm soát bã nhờn của Farmona Dermacos đối với da tuổi dậy thì và mụn ở người trưởng thành.

"Việc trực tiếp trao đổi giúp chúng tôi nắm bắt sát hơn nhu cầu thực tế của thị trường và những yêu cầu khắt khe từ đội ngũ y tế", đại diện EUPC Group cho biết.

Chia sẻ về chiến lược phát triển, bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch EUPC Group, khẳng định doanh nghiệp luôn theo đuổi triết lý kinh doanh dựa trên "giá trị thật". Trọng tâm của chiến lược này là chất lượng sản phẩm nhập khẩu nguyên bản từ châu Âu, ưu tiên lựa chọn những nhà sản xuất uy tín tại Ba Lan. Doanh nghiệp kỳ vọng mang đến những sản phẩm có hiệu quả sử dụng thực tế và khả năng tiếp cận phù hợp với đa số người tiêu dùng Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào các chiến dịch quảng bá hình ảnh đơn thuần.