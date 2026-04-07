EUPC giới thiệu dòng chăm sóc da tại hội nghị da liễu miền Nam

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra ngày 29/3, EUPC Group giới thiệu các dòng dược mỹ phẩm châu Âu đến giới chuyên gia da liễu và khách mời tại khu vực triển lãm. Đây là dịp để doanh nghiệp ghi nhận những phản hồi trực tiếp từ đội ngũ chuyên môn, đồng thời giới thiệu các giải pháp chăm sóc da dựa trên nền tảng nghiên cứu bài bản.
Hai dòng sản phẩm chủ đạo được giới thiệu tại sự kiện là Farmona Dermacos và Ziaja Med. Theo đại diện doanh nghiệp, các dòng sản phẩm này với thành phần tự nhiên, lành tính đảm bảo tính ứng dụng cao trong hỗ trợ điều trị và chăm sóc các vấn đề về da.
Cụ thể, Farmona Dermacos được định vị là giải pháp chuyên sâu cho da dầu mụn với các thành phần tiêu biểu như than bùn, kẽm PCA, axit salicylic chiết xuất từ vỏ cây liễu và nước ép lô hội. Trong khi đó, Ziaja Med hướng tới nhu cầu dưỡng ẩm, làm mềm và chăm sóc da hằng ngày cho nhiều nhóm người dùng khác nhau.
Ngoài giới thiệu sản phẩm, tại gian hàng, EUPC Group còn tổ chức các buổi thảo luận chuyên môn từ giới chuyên gia về xu hướng ứng dụng dược mỹ phẩm trong tư vấn. Nhiều bác sĩ tại hội nghị đánh giá cao khả năng hỗ trợ phục hồi và bảo vệ hàng rào da của dòng Ziaja Med, cũng như hiệu quả kiểm soát bã nhờn của Farmona Dermacos đối với da tuổi dậy thì và mụn ở người trưởng thành.
"Việc trực tiếp trao đổi giúp chúng tôi nắm bắt sát hơn nhu cầu thực tế của thị trường và những yêu cầu khắt khe từ đội ngũ y tế", đại diện EUPC Group cho biết.
Chia sẻ về chiến lược phát triển, bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch EUPC Group, khẳng định doanh nghiệp luôn theo đuổi triết lý kinh doanh dựa trên "giá trị thật". Trọng tâm của chiến lược này là chất lượng sản phẩm nhập khẩu nguyên bản từ châu Âu, ưu tiên lựa chọn những nhà sản xuất uy tín tại Ba Lan. Doanh nghiệp kỳ vọng mang đến những sản phẩm có hiệu quả sử dụng thực tế và khả năng tiếp cận phù hợp với đa số người tiêu dùng Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào các chiến dịch quảng bá hình ảnh đơn thuần.
"Thông qua các diễn đàn khoa học chuyên sâu tại SCAD 2026 chúng tôi mong muốn khẳng định vị thế của một đơn vị phân phối dược mỹ phẩm có nền tảng kiến thức vững chắc", bà Hải nói.
Thời gian tới, EUPC Group định hướng tiếp tục đưa về Việt Nam thêm nhiều giải pháp chăm sóc da tiên tiến, gắn liền với các hoạt động đào tạo và cập nhật kiến thức da liễu định kỳ. Việc lắng nghe nhu cầu từ giới chuyên gia không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thiện danh mục sản phẩm, còn góp phần đưa các giải pháp chăm sóc da tiêu chuẩn châu Âu tiếp cận gần hơn với người dùng Việt thông qua các kênh tư vấn chuyên nghiệp.
Kết thúc hội nghị, đơn vị ghi nhận hơn 500 bác sĩ và chuyên gia để lại thông tin tư vấn.
Thanh Thư
Ảnh: EUPC