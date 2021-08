EU sắp họp khẩn về tình hình Afghanistan

Các ngoại trưởng EU ngày 17/8 sẽ họp khẩn về tình hình Afghanistan trong bối cảnh hàng loạt quốc gia châu Âu đang gấp rút sơ tán nhân viên khỏi nước này.

"Theo dõi những diễn biến mới nhất ở Afghanistan và sau các cuộc trao đổi căng thẳng với các đối tác trong những ngày và giờ qua, tôi quyết định triệu tập một hội nghị bất thường qua video của các ngoại trưởng EU vào chiều mai để có những đánh giá đầu tiên", Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell hôm nay viết trên Twitter. "Afghanistan đang ở ngã ba đường. An ninh và phúc lợi của người dân nước này cũng như an ninh quốc tế đang bị ảnh hưởng".

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell phát biểu tại Lebanon hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

Các quan chức EU đang đề nghị 27 quốc gia thành viên cấp thị thực cho những nhân viên người Afghanistan tại phái bộ của khối ở Kabul cùng gia đình họ. Ước tính con số vào khoảng 500 đến 600 người. Ủy ban châu Âu (EU) không có quyền tự cấp thị thực.

Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney cho hay nước này đã đồng ý miễn thị thực cho 45 công dân Afghanistan và đang tìm cách tiếp nhận thêm khoảng 100 người nữa.

Các quốc gia thành viên EU trong khi đó đang gấp rút đưa công dân nước mình và cả nhân viên người Afghanistan của họ rời Kabul. Chính quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel đang lên kế hoạch triển khai binh sĩ tới Afghanistan nhằm hỗ trợ sơ tán công dân.

Pháp cho biết sẽ sơ tán công dân và và các nhân viên người Afghanistan khỏi Kabul vào hôm nay, đưa họ tới một căn cứ ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Taliban phát động chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ Afghanistan sau khi Mỹ và đồng minh bắt đầu giai đoạn rút quân cuối cùng hồi tháng 5. Sau vài tuần tiến công chớp nhoáng, lực lượng này giành quyền kiểm soát Afghanistan và tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8.

Phát ngôn viên của Taliban Mohammad Naeem sau đó tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và kêu gọi hòa bình với cộng đồng quốc tế. Taliban cho biết chính quyền mới có thể bao gồm những người không thuộc lực lượng và cả người từ chính quyền cũ.

Vũ Hoàng (Theo AFP)