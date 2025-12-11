eSports Việt Nam tranh chức vô địch thế giới PUBG Mobile

D'Xavier và Team Flash góp mặt tại vòng chung kết 2025 PMGC tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 12 đến 14/12.

Vòng Chung kết PUBG Mobile Global Championship năm 2025 quy tụ 16 đội tuyển từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam có hai đại diện là D'Xavier và Team Flash.

Năm nay, D’Xavier tranh tài ngay từ vòng Gauntlet mở màn. Cả đội thi đấu nỗ lực để có một vị trí trong top 7 chung cuộc, giành một suất đi thẳng vào vòng chung kết 2025 PMGC. Trong khi Team Flash gây ấn tượng bởi sự bền bỉ từ vòng bảng cho tới vòng chọn lọc cuối (Last chance). Thành tích top 1 chung cuộc Last chance giúp đội vào vòng chung kết 2025 PMGC, đồng thời khẳng định sự tiến bộ về chuyên môn, tinh thần.

Team Flash dự chung kết 2025 PMGC. Ảnh: VNG Game

Giải do công ty game Krafton (Hàn Quốc), Level Infinite và Hero Esports (Trung Quốc) phối hợp tổ chức, VNGGames phụ trách truyền thông tiếng Việt. Đây là sự kiện thể thao điện tử hàng năm lớn nhất của bộ môn PUBG Mobile với tổng giá trị giải thưởng khoảng 80 tỷ đồng. Năm nay, đội vô địch sẽ nhận được hơn 13 tỷ đồng cùng áo khoác phiên bản giới hạn Balenciaga. Tuyển thủ xuất sắc nhất giải được tặng một chiếc Porsche Cayenne.

Bên cạnh các trận tranh tài, trong thời gian diễn ra vòng chung kết, tại sân bay và trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Bangkok sẽ được phủ hình ảnh nhận diện của giải đấu PMGC. Thành phố đăng cai màn trình diễn drone trên sông Chao Phraya cùng chuỗi hoạt động bên lề như cửa hàng trải nghiệm Balenciaga tại Siam Paragon từ ngày 10 đến 14/12.

Đội hình D'Xavier dự chung kết 2025 PMGC. Ảnh: VNG Game

Ngoài ra, sự kiện còn có trận showmatch PUBG Mobile Superstars United 2025, sàn diễn thời trang quốc tế và gala dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi ngày thi đấu cuối cùng qua hai buổi công chiếu, mở cửa tự do tại Trung tâm MRD Place, tầng 8, số 1 Thái Hà (Hà Nội) và khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ (TP HCM) từ 16h ngày 14/12.

Toàn bộ diễn biến vòng chung kết 2025 PMGC được phát sóng trực tiếp từ 16h30 các ngày 12 đến 14/12 trên các kênh Facebook, YouTube và TikTok của PUBG Mobile Esports Việt Nam và PUBG Mobile VN.

Cup vô địch chờ đón các đội tuyển tại Thái Lan. Ảnh: VNG Game

Là hai đơn vị sát cánh với các tuyển thủ, VNGGames và Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) đánh giá 2025 PMGC là bệ phóng đưa vận động viên eSports Việt Nam cọ xát ở đấu trường lớn, hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nagoya (Nhật Bản) năm 2026, nơi PUBG Mobile là nội dung tranh huy chương.

Lan Anh