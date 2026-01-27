Ép cân thần tốc để làm phù dâu, cô gái bị tiền tiểu đường

Trung QuốcÁp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để giảm 15 kg làm phù dâu, Xiaoyu, 26 tuổi, rơi vào trạng thái tiền tiểu đường do rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng.

Sự việc được SCM P đưa tin hôm 26/1, thu hút sự chú ý lớn về trào lưu ép cân tiêu cực của giới trẻ. Nhân vật chính là Xiaoyu, nhân viên văn phòng tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Cô cao 1,6 m, nặng 65 kg, quyết tâm thay đổi vóc dáng để xuất hiện hoàn hảo trong đám cưới bạn thân.

Ảnh minh họa: Top Health Doctors

Xiaoyu tự thiết kế một thực đơn khắc nghiệt, loại bỏ hoàn toàn tinh bột (carbohydrate), chỉ ăn lượng nhỏ rau xanh và ức gà mỗi ngày. Đồng thời, cô duy trì cường độ tập luyện rất cao, có ngày chạy bộ hơn 10 km.

Kết hợp việc nhịn ăn và vận động quá sức, cô gái trẻ đạt được mục tiêu giảm xuống 50 kg ngay trước lễ cưới. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cơ thể Xiaoyu bắt đầu phát tín hiệu báo động. Cô thường xuyên mệt mỏi rã rời, luôn cảm thấy đói, khát nước, kèm theo chóng mặt và tim đập nhanh bất thường.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hàng Châu, bác sĩ Cheng Boning thuộc khoa Nội tiết xác định Xiaoyu bị tiền tiểu đường. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết lúc đói đạt 7,8 mmol/L, trong khi chỉ số dung nạp glucose sau hai giờ lên tới 10,2 mmol/L.

Bác sĩ Cheng nhận định phương pháp giảm cân của Xiaoyu phản khoa học, vô tình đẩy cơ thể vào "trạng thái sinh tồn". Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột trong khi vẫn vận động nặng khiến quá trình bài tiết insulin bị gián đoạn. Hậu quả là bệnh nhân mất cơ, mất nước nghiêm trọng và hệ trao đổi chất bị tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ đã yêu cầu Xiaoyu dừng ngay việc ăn kiêng cực đoan, chuyển sang chế độ dinh dưỡng cân bằng, kết hợp tập aerobic nhẹ nhàng và kháng lực. Sau ba tháng điều chỉnh lối sống, cân nặng cô ổn định ở mức 52,5 kg, các chỉ số đường huyết trở về ngưỡng an toàn.

Trường hợp của Xiaoyu tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về áp lực ngoại hình. Nhiều người ngạc nhiên trước sự quyết tâm thái quá của một phù dâu, trong khi số khác đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe nền của cô gái, cho rằng việc cắt giảm tinh bột đơn thuần khó dẫn đến tiểu đường nếu tuyến tụy hoạt động bình thường.

Bình Minh (Theo SCMP, QQ)