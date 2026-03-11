Enrique: 'Giành Champions League lần đầu khó hơn lần hai'

PhápHLV Luis Enrique tự tin PSG đủ khả năng bảo vệ danh hiệu, trước khi đấu Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trong buổi họp báo trước trận tại Paris, Enrique nhận câu hỏi rằng vô địch Champions League lần đầu hay lần thứ hai khó hơn. "Đó là câu hỏi hay", ông đáp. "Tôi nghĩ lần đầu luôn khó hơn, nhưng lần thứ hai cũng không hề dễ. Mọi người đều biết chúng tôi có thể giành thêm danh hiệu và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Nhưng theo tôi, lần đầu vẫn khó hơn".

HLV Luis Enrique trong buổi họp báo trước trận PSG gặp Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 10/3. Ảnh: PSG

Mùa 2024-2025, Enrique giúp PSG trải qua mùa giải lịch sử, khi xây dựng hệ thống ba tiền đạo với những pha chuyển đổi trạng thái sắc bén. Lối chơi này giúp PSG thâu tóm các danh hiệu quốc nội gồm Ligue 1, Cup Quốc gia, Siêu Cup Pháp, rồi lần đầu vô địch Champions League và Siêu Cup châu Âu. Họ chỉ vuột một danh hiệu lớn khi thua Chelsea 0-3 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Trước câu hỏi liệu trận đấu với Chelsea có phải bài kiểm tra để chứng minh PSG là đội mạnh nhất châu Âu hay không, Enrique khẳng định luôn tin tưởng về đẳng cấp của các học trò. Ông cho rằng trong một mùa giải luôn có những giai đoạn thuận lợi và khó khăn, và điều quan trọng là cách đội bóng quản lý những thời điểm đó.

"Chúng tôi là tập thể giàu kinh nghiệm. Mùa trước, PSG giành gần như mọi danh hiệu, nhưng vẫn nhận nhiều chỉ trích", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

PSG chạy đà không tốt khi thua đội khách Monaco 1-3 ở vòng 25 Ligue 1 cuối tuần qua. Enrique cho biết thông điệp ông gửi tới các cầu thủ trong những ngày gần đây không thay đổi, bất kể đội thắng hay thua. Theo HLV 55 tuổi, giai đoạn hiện tại của mùa giải mang tính quyết định và việc chuẩn bị cho những trận đấu lớn như vậy luôn rất thú vị.

"Điều quan trọng nhất là chuẩn bị trận đấu trong điều kiện tốt nhất. Chúng tôi hiểu và chấp nhận mọi thứ. PSG luôn là tâm điểm chú ý nên việc có nhiều ý kiến xung quanh là điều bình thường", Enrique bày tỏ.

HLV Liam Rosenior chỉ đạo buổi tập của Chelsea ngày 10/3. Ảnh: Chelsea FC

Bên kia chiến tuyến, HLV Liam Rosenior cũng tỏ ra lạc quan về hành trình của Chelsea sau hai tháng nắm quyền. Dưới trướng nhà cầm quân người Anh, Chelsea thắng 10 qua 15 trận, gồm việc hạ Napoli 3-2 để cán đích top 8 Champions League.

"Khi mới đến, mọi người thường nhắc đến sự tự tin của tôi. Nhưng bây giờ tôi còn tự tin hơn với tập thể này", Rosenior nói. "Tôi hiểu các cầu thủ rõ hơn và họ cũng hiểu những yêu cầu cũng như cách CLB cần thi đấu. Đó là sự phù hợp rất tốt".

Trận đấu tại Parc des Princes hôm nay cũng là cuộc đối đầu giữa hai trong số những đội hình trẻ nhất còn lại tại Champions League. Rosenior cho rằng chính sự trẻ trung này khiến ông càng hào hứng với dự án của Chelsea.

"Nếu là cầu thủ trẻ, trần phát triển của họ cao hơn và tiềm năng cũng lớn hơn. Đó là một trong những lý do tôi ở đây. Tôi rất thích làm việc với tập thể này và đặc biệt hào hứng vì độ tuổi của họ", ông nói, lấy ví dụ hậu vệ Malo Gusto, 22 tuổi, người có thể cùng tuyển Pháp dự World Cup 2026. "Chúng tôi rất háo hức với chặng đường phía trước".

Hồng Duy (theo AS, Chelseafc.com)