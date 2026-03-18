Enrique bất ngờ khi PSG thắng đậm Chelsea

AnhHLV Luis Enrique thừa nhận chưa từng nghĩ PSG có thể đè bẹp Chelsea với tổng tỷ số 8-2 ở vòng 1/8 Champions League.

"Tôi rất tự hào. Nhưng thực sự không nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng với tỷ số này", Enrique nói sau trận thắng 3-0 ngay tại Stamford Bridge.

Sau trận thắng 5-2 ở lượt đi, PSG tiếp tục đè bẹp Chelsea ngay tại London ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Tổng tỷ số 8-2 giúp CLB thủ đô Paris vào tứ kết Champions League lần thứ chín từ khi về tay Qatar Sports Investments (QSI) năm 2011 - thành tích chỉ xếp sau những thế lực hàng đầu như Barca (11), Bayern và Real Madrid (13) cùng giai đoạn.

HLV Luis Enrique (áo đen) chỉ đạo trong trận PSG thắng Chelsea 3-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 17/3/2026. Ảnh: L'Équipe

Enrique nhấn mạnh sự chính xác là chìa khóa tạo nên khác biệt ở cặp đấu này, khi PSG chỉ dứt điểm 8 lần - so với 15 của Chelsea. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, PSG vẫn duy trì lối chơi quen thuộc, kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống hiệu quả. "Hai bàn thắng đến sớm đã định đoạt trận đấu. Chúng tôi một lần nữa cho thấy mình là đội bóng lớn, có thể chơi theo nhiều cách và luôn khiến đối thủ khó lường", ông nói.

Trước nhận định chiến thắng này có thể là bước ngoặt của mùa giải, Enrique cho rằng PSG luôn giữ tư duy tấn công thay vì bảo toàn tỷ số. HLV 55 tuổi cũng dành lời tri ân người hâm mộ vì luôn ủng hộ đội bóng, kể cả khi thất bại.

Ở vòng bảng Champions League, PSG chỉ cán đích thứ 11 và phải đá play-off, nơi họ thắng nhọc Monaco 5-4. Khi được hỏi liệu PSG đã trở lại vị thế ứng viên vô địch Champions League, Enrique tỏ ra thận trọng. Ông cho rằng đội bóng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt trong khâu kiểm soát trận đấu, dù tinh thần thi đấu là điều đáng ghi nhận.

Về vấn đề phong độ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định đội luôn giữ niềm tin xuyên suốt mùa giải và đủ khả năng cạnh tranh ở mọi đấu trường, bất chấp những khó khăn như chấn thương. "Không thể lúc nào cũng thắng 4-0. Điều đó chưa từng xảy ra trong lịch sử. Đây là mùa giải khó khăn với tất cả, nhưng chúng tôi đang làm rất tốt", ông nói.

HLV Liam Rosenior thay Enzo Fernandez đầu hiệp hai. Ảnh: Chelsea FC

Ở phía đối diện, HLV Liam Rosenior thừa nhận Chelsea muốn chiến đấu và thể hiện tốt hơn, nhưng hai bàn thua sớm khiến đội bóng gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế. Ông cho rằng sai lầm cá nhân ở những phút đầu đã khiến đội nhà mất thế trận, trong khi các bàn của Khvicha Kvaratskhelia và Bradley Barcola giúp đối thủ gia tăng sự tự tin.

Nhà cầm quân người Anh cũng thừa nhận Chelsea thiếu sự sắc bén ở cả hai lượt trận. "Ở đẳng cấp cao nhất, bạn phải biết tận dụng cơ hội và giữ chắc hàng thủ. Chúng tôi đã không làm được điều đó, nên bị loại là điều dễ hiểu", ông nói.

Rosenior cho biết việc thay ra các trụ cột như Enzo Fernandez hay Cole Palmer trong hiệp hai nhằm đảm bảo thể lực cho chặng đường dài, sau lịch thi đấu dày đặc hơn 100 trận trong 18 tháng. Ông nhấn mạnh đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để tránh rủi ro chấn thương.

Cuối cùng, HLV 41 tuổi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và thừa nhận thất bại này là rất khó chấp nhận. "Đây là CLB lớn, nơi CĐV luôn kỳ vọng chiến thắng. Chúng tôi hiểu sự thất vọng của họ và sẽ nỗ lực để mang lại những đêm bóng đá xứng đáng hơn", Rosenior nói.

Hồng Duy (theo AS, Chelseafc.com)