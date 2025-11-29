Emirates SkyCargo nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái giao hàng

UAEEmirates SkyCargo hợp tác với LODD Autonomous thử nghiệm máy bay không người lái VTOL, mở hướng vận chuyển hàng hóa tự động trên mạng lưới toàn cầu.

Emirates SkyCargo vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) với LODD Autonomous nhằm hợp tác phát triển và triển khai máy bay không người lái chở hàng. Thỏa thuận được ký tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025 bởi ông Badr Abbas, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách khối hàng hóa của Emirates SkyCargo và ông Rashid Al Manai, Giám đốc điều hành LODD Autonomous.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp đánh giá khả năng sử dụng dòng máy bay cất - hạ cánh thẳng đứng (VTOL) trên mạng lưới toàn cầu của Emirates SkyCargo thông qua các nghiên cứu tính khả thi, làm việc với cơ quan quản lý và thực hiện bay trình diễn. Động thái này diễn ra sau chuyến bay thử đầu tiên thành công của Hili - mẫu máy bay không người lái, tải trọng lớn do LODD phát triển và sản xuất tại Abu Dhabi. Hili có khả năng vận hành hoàn toàn tự động từ cất cánh đến hạ cánh, mang tải trọng tối đa 250 kg và di chuyển quãng đường lên tới 700 km.

Emirates SkyCargo sẽ tham gia các hoạt động thử nghiệm của LODD đến hết năm 2027, cung cấp dữ liệu và đánh giá phục vụ quá trình thiết kế và phát triển, khi LODD hướng tới thương mại hóa sản phẩm tại các thị trường khu vực và toàn cầu. Hãng cũng đang xem xét khả năng sử dụng loại máy bay này để hỗ trợ vận hành tại mô hình trung tâm kép của mình.

Emirates sẽ thử nghiệm máy bay không người lái Hili của LODD. Ảnh: Emirates

Ông Badr Abbas cho biết hợp tác với LODD thể hiện cam kết của công ty trong việc đưa vào những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết thách thức vận chuyển cho khách hàng. "Công nghệ mới sẽ là nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của ngành logistics, và Emirates SkyCargo sẽ đi đầu bằng việc đầu tư kinh nghiệm, chuyên môn để phát triển các giải pháp tạo giá trị thực", ông nói.

Ông Rashid Al Manai chia sẻ tầm nhìn của UAE đặt trọng tâm vào đổi mới để thúc đẩy cuộc sống. Sự hợp tác này kết hợp công nghệ tiên phong của LODD với cam kết lâu dài của đất nước về phát triển logistics an toàn, bền vững và có khả năng mở rộng. "Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc ứng dụng giải pháp giao hàng bằng drone, mở rộng phạm vi, rút ngắn thời gian vận chuyển và củng cố vị thế UAE như một trung tâm logistics toàn cầu", ông cho biết.

Trước đó, Emirates đã ra mắt dịch vụ Emirates Courier Express, cho phép vận chuyển bưu kiện trực tiếp giữa điểm gửi và điểm nhận thông qua mạng lưới bay rộng khắp của hãng. Emirates không bình luận về khả năng sử dụng drone Hili cho dịch vụ này, song các thiết bị bay không người lái đang ngày càng phổ biến trong giai đoạn giao hàng cuối.

Thành lập vào năm 1985, Emirates SkyCargo là đơn vị vận tải hàng hóa toàn cầu của Emirates, chuyên cung cấp giải pháp vận chuyển đa dạng và ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu logistics.

LODD Autonomous là công ty công nghệ tại Abu Dhabi, phát triển máy bay không người lái và các giải pháp vận tải hàng hóa tự động, trong đó có drone tải trọng lớn Hili.

Hải My (Theo AirCargo News)