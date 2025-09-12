Em yêu lối sống lành mạnh, thường tập thể thao

Mong anh là chàng trai chung thuỷ, sống lành mạnh, và sẵn sàng đồng hành cùng em.

Thú thật, em đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này, vì em không phải là một người giỏi văn chương. Nhưng em tin khi mở lòng, cơ hội cũng sẽ đến. Năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sau khi đi du học, em đã trở về nước được 6 năm và hiện làm quản lý cho một công ty tư nhân. Công việc của em tuy bận rộn và áp lực, nhưng em luôn dành thời gian cho người mà em yêu quý. Điểm dễ gây chú ý nhất của em có lẽ là chiều cao. Em là một cô gái cao 1m70 và rất thích đi cao gót. Em luôn chăm chút cho ngoại hình và sức khỏe, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thể thao đều đặn. Em chưa từng kết hôn, chưa từng có con, không dao kéo, không xăm mình. Em tài chính ổn định, có xe hơi riêng.



Bạn bè nhận xét em là một người sống chan hòa, tình cảm, hiểu chuyện, hay làm "trưởng nhóm" mỗi chuyến đi chơi vì luôn lên kế hoạch và đảm bảo mọi người đi về nhà an toàn. Em hướng nội nhưng lại rất thích đi chơi, mặc đẹp và đi trải nghiệm. Em cũng khá nghiêm khắc với bản thân, thường xuyên đặt ra những mục tiêu mới để chinh phục. Em luôn có suy nghĩ là nếu có ý chí và nỗ lực thì cái gì mình cũng làm được. Ngoài công việc, em dành thời gian cho gia đình, bạn bè, học hỏi kỹ năng mới. Em có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, nghệ thuật và làm đồ thủ công.



Đọc đến đây, có thể anh sẽ thắc mắc vì sao em vẫn độc thân. Thật ra một phần là do em vừa chia tay một mối tình lâu dài cách đây nửa năm. Những tháng ngày qua em tập trung chăm sóc bản thân, ổn định tinh thần và chuẩn bị cho hành trình mới. Cuộc sống của em nhìn chung là đầy đủ và hạnh phúc, chỉ còn thiếu một người để yêu thương, sẻ chia và gắn bó lâu dài. Em có điểm yếu là ngại giao tiếp với người lạ, nhưng em tin ngoài kia vẫn có người dành cho em, và em quyết tâm phải chui ra khỏi "comfort zone" để tìm anh bằng được.



Điều em mong tìm ở anh khá rõ ràng. Em hy vọng anh ở độ tuổi từ 26 đến 36, trưởng thành và ổn định, sống và làm việc tại Hà Nội. Vì em cao 1m70 và thường đi giày đế cao, em mong anh sẽ cao hơn em một chút để cả hai có thể thoải mái khi sánh đôi. Em yêu lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động và tập thể thao, nên mong anh cũng có cùng sở thích. Em không hút thuốc và cũng không thích mùi thuốc lá, vì thế em hy vọng anh sẽ giống em ở điểm này. Với em, một mối quan hệ bền chặt cần bắt đầu từ sự trong sáng và rõ ràng, vậy nên em tìm một người chưa từng kết hôn, chưa có con, để chúng ta có thể xây dựng hành trình chung từ đầu.



Điều em trân trọng nhất ở người đàn ông là biết yêu thương, tôn trọng gia đình, sống đạo đức và lễ phép. Bên cạnh đó, em coi trọng sự chung thủy, tính thẳng thắn và sự sẵn sàng ngồi lại cùng nhau giải quyết khi có bất đồng thay vì né tránh hay giận dỗi. Em cũng rất ngưỡng mộ những người chăm chỉ, có hoài bão, luôn hướng về phía trước. Nếu anh còn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh thì lại càng tuyệt, vì nhiều khi em diễn đạt dễ dàng hơn bằng tiếng Anh so với tiếng Việt.



Có lẽ những điều em tìm kiếm ở anh là khá nhiều, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự chân thành và mong muốn một mối quan hệ bền vững. Em quyết định cho mình cơ hội để tìm thấy một người thật sự phù hợp. Biết đâu, đó chính là anh, người đang đọc những dòng này. Nếu anh thấy mình có điểm chung, mong anh đừng ngại gửi lời chào, anh nhé. Hy vọng rằng em và anh sẽ sớm gặp nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ