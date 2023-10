Em xếp hàng đợi tình yêu

Em sinh năm 1990, không còn trẻ dù mặt em vẫn còn trẻ, nhìn trẻ hơn tuổi, chắc cũng do nhỏ con, ba mét bẻ đôi, đang ở TP HCM.

Qua mấy mươi năm, mãi đến năm rồi em mới bắt đầu từ từ suy nghĩ đến mẫu người mình thích, mẫu người sẽ hợp với mình (dù vẫn chưa rõ ràng vì em khá lười, thi thoảng mới suy và nghĩ ra được một tí ý tưởng, củng cố câu trả lời cho mình). Dù hiện tại vẫn chưa có hình mẫu cụ thể nhưng em hy vọng gặp được một người có nhiều nét tương đồng hoặc không quá đối nghịch với em về nhận thức, thế giới quan. Những nét tính cách em chắc chắn cần ở người sẽ bên em phần đời còn lại là chung thủy, biết đủ, tinh tế vừa đủ, quan trọng xem em là top ba ưu tiên: ba mẹ, em, sự nghiệp.

Để có thể biết có những tương đồng nào, em xin phép giới thiệu về bản thân:

Làm về lĩnh vực phần mềm, cũng không giỏi lắm, lương vừa đủ xài. Hiện tại vẫn còn làm việc tại nhà nên khá thoải mái về vấn đề nơi làm việc (work remotely), chỉ bị cái là làm việc với người nước khác nhiều, khác múi giờ. Nhiều hôm tối vẫn làm tới 21-21h, bù lại rong chơi buổi sáng hoặc trưa chút.

Dù làm về lĩnh vực phần mềm nghe có vẻ khô khan nhưng em lại có trong mình chút máu nghệ thuật. Em có thể hát, đàn vài bài organ, piano đơn giản, đàn cổ tranh, vẽ tranh, làm thơ, viết tản văn. Nói chung, theo em tự nhận xét thì có vẻ có chút hơi sến súa, yếu đuối trong sự lý trí và logic.

Vài người nhận xét em giống người nước ngoài, chắc do phong cách 'chất' hơn ở quê chút. Hoặc có người nước ngoài hỏi em có thấy em giống người nước ngoài hơn người Việt không, vì thấy em xách balo lên và đi một mình đến một nơi khác (bộc phát một cách ngẫu nhiên), điều mà người đó nghĩ ít người Việt nào làm vậy. Cũng như cách em trải nghiệm ở nơi khác, không thuần là du lịch, khám phá.

Em rất thích các trải nghiệm, ngày trước thì kiểu chinh phục và khám phá, bây giờ chinh phục không còn là ưu tiên nữa, thay vào đó là những trải nghiệm rất đời thường. Ví dụ như những workshop làm này nọ, đi đến một nơi khác, theo em tự gọi sẽ không còn gọi là đi du lịch nữa, mà là đi sống ở một nơi lạ, gặp gỡ người lạ, nghe những mẩu chuyện, quan sát đời sống của họ, trải nghiệm như người địa phương đang sống ở đó. Em hay tự hỏi, người ở đây, điều kiện sống ra sao, rồi hình thành nên tính cách thế nào, ví dụ vậy. Không quan trọng vấn đề sẽ ghé qua những điểm tham quan hay những món ăn nổi tiếng ở nơi đó, dù em là một người có niềm yêu thích ăn uống.

Em khá thích vận động nhưng hơi lười, thích đi tản bộ, thi thoảng cùng bạn vài động tác yoga để chụp ảnh khoe khoang nhưng từ giữa năm nay thấy xương bắt đầu cứng cứng, không biết sắp tới nếu có cơ hội khoe mẽ có kêu 'rắc rắc' không?

Sở thích không rõ lắm. Em sẽ gọi chỗ này là, em làm gì khi em chán hoặc có thời gian rảnh: lướt video để giải trí, chơi game, viết linh tinh, đàn, vẽ tranh, đọc sách, đi đến nơi khác, hát karaoke, tụ tập bạn bè ăn uống nói chuyện.

Về tính cách, thích những gì đơn giản, chung thủy, không đua đòi. Em không dám nhận biết đủ, nhiều khi có quyết định hơi bồng bột nhưng không hối hận, ít nhất là thời điểm đó. Trong công việc khá khó tính và tỉ mỉ nên được khen nhiều, nhưng là ưu và cũng là khuyết điểm vì hơi khó hài lòng. Cuộc sống cá nhân không rõ lắm, có thể dễ hơn chút, bừa bộn hơn chút, nhưng em quan sát người khác nhiều nên để làm bạn xã giao thì dễ, bạn thật sự hơi khó. Người lạ sẽ thấy em hiền, dễ thương, qua tiếp xúc gần lâu chút thì có thể hơi khó gần, chín chắn nếu không hợp, khi hợp thì thấy em trẻ con, hài hước, vui tính. Ngoài ra, hiện tại quyết định còn khá tùy hứng, chắc do chưa có lý do để không tùy hứng, khá tự do.

Có thể dùng tiếng Anh, tiếng Hoa (cơ bản) giao tiếp. IQ có thể bình thường nhưng EQ hơi thấp, một số chuyện trong tình cảm hay tán tỉnh không phát hiện, không biết xử lý, thường che giấu cảm xúc. Gương mặt phát triển bình thường, dễ coi, hy vọng mặt anh cũng dễ coi, em thích cái đẹp.



Thấy viết cũng hơi nhiều rồi. Tóm lại, khi kết hợp ý một và hai sẽ thấy rằng em không giỏi gì cả, kiểu mỗi thứ biết một ít. Với ba và có thể thêm bốn, em vừa có gì đó Á vừa có gì đó lai tây (tây balo). Các điểm còn lại cũng không có gì đặc sắc, thoạt nghe có vẻ khá thú vị hay mệt mỏi, để khi nào có ai làm quen sẽ biết có thú vị không. Em chào đón các độ tuổi nhưng đừng nhỏ quá, cũng không thuộc tứ hành xung để đỡ khoản rắc rối sau này. Hy vọng ai đó thấy hợp, ngoài chung thủy, biết đủ, tinh tế vừa đủ, sẽ là người đủ kiên trì, chiều chuộng, xem em là ưu tiên để em có thể tin tưởng và mở lòng. Mối quan hệ tốt phải được xây từ khối thời gian đủ chắc chắn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ