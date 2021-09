Em về làm dâu nhà anh nhé

Em sinh năm 1987, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, sống và làm việc tại Hà Nội, là trưởng phòng kinh doanh.

Giữa bộn bề lo toan, giữa những số phận còn bất hạnh, khó khăn ngoài kia, em thấy mình là người may mắn. May mắn vì có một gia đình hòa thuận, yêu thương lẫn nhau; vì được làm công việc mình yêu thích; vì bản thân luôn có suy nghĩ lạc quan, tích cực và mong muốn chia sẻ những lạc quan đó cho những người em tiếp xúc. Và sẽ còn may mắn hơn nữa nếu cùng anh khám phá hành trình cảm xúc, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ ấm cúng. Anh có muốn cùng chia sẻ những may mắn đó với em không?

Em có tuổi thơ thiếu thốn về vật chất, sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nông, chứng kiến tấm áo lúc nào cũng đẫm mồ hôi của bố mẹ. Từ nhỏ em ý thức rất rõ và luôn thôi thúc bản thân phải không ngừng học tập để có thể giúp ích cho bố mẹ bằng chất xám, và ra trường với tấm bằng xuất sắc.

Chính những khó khăn, vất vả của tuổi thơ, sự cần mẫn, hy sinh, sự tử tế và lương thiện của bố mẹ đã hình thành trong em lòng lương thiện, tử tế và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nếu tự đánh giá, em nghĩ mình thuộc típ người phụ nữ của gia đình, rất dịu dàng, chu đáo, có trách nhiệm, đáng tin cậy, vui vẻ, hòa đồng. Với gia đình, em luôn yêu thương và hy sinh. Với công việc, em luôn có trách nhiệm và nghiêm túc. Với bạn bè, đồng nghiệp, em luôn tử tế và tôn trọng.

Theo đánh giá của bạn bè, đồng nghiệp, ngoại hình của em khá thu hút người khác giới, thường nổi trội trong đám đông. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài có một chút lạnh lùng đối với những người lạ, nhưng khi tiếp xúc vài lần thì được nhận xét khá thân thiện và hiền lành.

Em độc thân, chưa từng kết hôn và chưa có con. Em không giàu nhưng không sống dựa dẫm vào đàn ông, không lợi dụng tài chính của đàn ông. Không trẻ đẹp như những hotgirl nhưng em có trái tim ấm áp, tấm lòng lương thiện và có suy nghĩ tích cực về cuộc sống.

Trong tình yêu, em luôn hiểu rằng: con người không ai hoàn hảo về mọi mặt. Vì vậy khi yêu ai đó, em sẽ chấp nhận cả những nhược điểm của anh ấy, tôn trọng và sẽ không bao giờ yêu cầu anh ấy phải thay đổi theo những gì em muốn, trừ khi anh ấy muốn thay đổi nó.

Mục đích em viết lên đây là để trải lòng và hy vọng sẽ tìm thấy một nam độc thân, cùng quan điểm sống, có mục đích nghiêm túc muốn lập gia đình. Em thích người đàn ông có lối sống tích cực, ý chí cầu tiến, biết quan tâm, chia sẻ và có tấm lòng lương thiện.

Hy vọng sớm tìm thấy bến đỗ của đời mình. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả đã quan tâm.

