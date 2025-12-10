Em và anh cùng đón Giáng sinh nhé

Em là giáo viên ở TP HCM, 33 tuổi, ngoại hình trông ổn, mọi người bảo em dễ nhìn.

Chào anh,

Sài Gòn se lạnh, không khí Giáng sinh đang đến gần. Đôi bàn tay ấm để cùng đồng hành bên nhau nhé anh. Em từng tự hỏi rằng một mình sẽ ổn phải không? Rồi em lại nghĩ rằng một mình cũng rất tốt nhưng nếu thêm anh nữa càng vui hơn.

Em là giáo viên ở TP HCM, 33 tuổi, ngoại hình trông ổn, mọi người bảo em dễ nhìn. Em đang tìm người đồng hành tử tế, có trách nhiệm trong cuộc sống. Hy vọng anh và em có thể sớm tìm thấy nhau.

Em được nhận xét là hiền lành, ít nói, hơi hướng nội. Có một điểm làm em hướng ngoại là em rất thích đi du lịch, em từng đến Hà Giang, cũng đến Cà Mau, và đi kha khá nơi thiên nhiên bình yên.

Anh xem điều gì là quan trọng nhất? Đối với em, sau những mất mát và chấp nhận sự vô thường của cuộc sống, gia đình là điều quan trọng nhất mà em có, ở bên những người thân thương đã là một phước lành.

Hy vọng anh sẽ nói không với thuốc lá vì em dị ứng mùi khói thuốc lá như một người say xe nặng. Nếu anh thích thể thao và du lịch, mình có thêm nhiều điểm chung. Em thích bơi lội, thích biển và thích ngắm các con sóng.

Em không giỏi nội trợ nhưng rất thích đi chợ cùng người thân. Cảm giác sáng sớm ra chợ mua thực phẩm tươi ngon như nạp thêm năng lượng tích cực cho cơ thể và nấu ăn rất là thư giãn. Ngoài ra, em còn thích trồng cây, chủ yếu là sen đá.

Em đang học lái xe để có thêm những góc nhìn mới. Hy vọng được cùng anh chạy xe bon bon trên các cung đường khắp mọi nơi, được nhìn ngắm nhiều hơn và có những trải nghiệm đầy tích cực trong cuộc sống.

Cảm ơn các độc giả đã đọc đến đây, chúc các bạn có một ngày tốt lành nhé.

