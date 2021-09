Em 26 tuổi, làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu cho tập đoàn nước ngoài tại TP HCM.

Anh à, chia sẻ thật lòng là em ế hơi bị lâu rồi. Tuy nhiên, khi có cơ hội sống chậm lại, em chợt nhận ra điều quan trọng khi sống trong cuộc đời này là hạnh phúc. Và rồi em ngồi vẽ sơ đồ về những điều làm cho em hạnh phúc thì thấy còn thiếu anh. Thầy bói bảo em không nên tìm người trên mạng nhưng em không cam tâm nên mới lọ mọ lên đây viết vài dòng, vì em thấy người trên chuyên mục này đa phần lịch sự, học thức và chia sẻ.

Em 26 tuổi, làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu cho tập đoàn nước ngoài tại TP HCM. Nói chung, con đường học vấn - sự nghiệp - lương bổng của em khá tốt. Em thuộc dạng nấm lùn, chỉ cao 1,53 m, nặng 43 kg, mà giờ dịch nên mập xíu (cái này em "plan" chừng vài bữa là ốm lại à - cười). Nhưng em ước anh cao hơn em một cái đầu, để lỡ có lâu dài thì con chúng ta cũng có cơ hội thừa hưởng gen trội từ anh.

Nói trước là em khá dễ thương về tính cách, hơi bị "lag" về hành vi và cũng hơi hướng nội (hướng nội để tập trung suy nghĩ ra kết quả thôi, chứ em bắt chuyện ổn, giao tiếp với mọi người bất kể lạ quen, có khuynh hướng dễ nói chuyện với người lạ là đằng khác). Thật ra trước giờ em chưa từng có mối quan hệ nào gọi là "official" cả, vì nhiều lý do. Thật ra, em cũng say nắng vài người nhưng không sâu đậm nên cũng thụ động luôn. Giờ công việc ổn định, có thời gian rồi nên em muốn tìm anh.

Anh biết em sợ nhất là gì không? Em sợ thanh xuân trôi qua một cách vội vã mà em chưa biết yêu là gì, như vậy phí lắm. Tất cả cũng do dịch bệnh, cướp mất 2 năm thanh xuân chứ em đâu đến nỗi ế như vậy (cười). Dĩ nhiên, khi mới quen một người, ngoại hình sẽ là điều thu hút, nhưng tính cách mới thật sự là điều kéo ta lại gần hơn. Em chỉ cần anh tự tin với ngoại hình, biết yêu thương bản thân (vì em đang như vậy). Em có suy nghĩ, một người mà ngay cả bản thân cũng không yêu thì không thể yêu người khác được.

Thật sự, em thích tưởng tượng bạn trai mình là người luôn làm gì cũng đặt cái tâm vào, cho dù đó là việc nhỏ nhất. Ví dụ: bạn gái bệnh, anh đến làm cơm cho bạn gái, anh phải vui vẻ thì mới nấu ngon được, chứ nếu anh nghĩ đàn ông con trai ai lại nấu hoặc ra ngoài mua đại bịch cháo về là xong, như vậy hời hợt lắm. Đây chỉ là ví dụ thôi, vì bao năm em không có bạn trai nên mấy việc này hoàn toàn "easy" với em. Anh không phải cực nhiều đâu.

Nếu chúng ta quen nhau, lỡ vì một người con gái nào đó mà anh thấy thích thì hãy nói thẳng cho em biết, đừng ngại vì cái em cần là tình yêu chứ không phải cần người ở bên. Vậy nên việc yêu xa, quen người chênh lệch tuổi tác hoặc từng đổ vỡ hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu anh để ý cách hành văn, sẽ thấy một phần con người em trong đó và xem có hợp với anh không?

Em tin tưởng đạo Phật và làm bất cứ việc gì cũng sẽ theo đạo lý cơ bản của Phật giáo. Anh yên tâm rằng em sẽ lễ phép, biết đúng sai và tôn trọng, yêu thương người khác nhé. Nếu em có quên và ích kỷ, anh chỉ cần nhắc nhẹ là em sẽ quay đầu về bờ thôi. Em hơi cứng đầu nhưng nếu nói hợp lý, em sẽ nghe thôi. Anh hãy khiêm khắc, là người có thể dạy bảo em nha.

Chắc em xin dừng bút vì viết nhiều quá sợ anh không thèm đọc. Hy vọng sẽ gặp được anh sớm nhé.

Anh và gia đình giữ gìn sức khỏe nha.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc