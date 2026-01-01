Em từ chối lời đề nghị làm bạn sau chia tay của tôi

Em nói tôi quá lụy tình, nhưng tôi yêu em rất nhiều nên vẫn hy vọng em sẽ nghĩ lại quãng thời gian hạnh phúc chúng tôi từng có.

Hôm nay, tôi viết ra những dòng này để sắp xếp lại ký ức, những kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta. Năm năm bên nhau, tôi vẫn cất giữ trọn vẹn những kỷ niệm ấy. Chuyện tình của chúng tôi xen lẫn buồn vui, hạnh phúc và cả những tổn thương. Ở độ tuổi 21 và 26, chúng tôi đến với nhau thật nhẹ nhàng, nhưng những gì để lại trong tôi vô cùng sâu đậm. Đã có quãng thời gian tôi sống hết mình, thậm chí sống chết vì tình yêu ấy.

Chúng tôi từng là một cặp rất xứng đôi, cuối cùng lại không vượt qua được thử thách của không gian và thời gian. Từ khi xa em, trái tim tôi dần nguội lạnh. Những cảm xúc và nhiệt huyết ngày nào, tôi không thể dành cho bất kỳ ai khác. Năm năm yêu nhau với đủ buồn vui và hạnh phúc đã khiến tôi tin rằng cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Cũng có lúc tôi vô tâm, thờ ơ, ít quan tâm đến em, khiến em dần mất cảm giác với tình yêu này. Khi tôi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.

Mọi lỗi lầm đều do tôi. Tôi sẽ chôn giấu hình bóng em vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Dù vậy, tôi vẫn biết ơn em và cuộc đời đã cho mình một quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Dẫu cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, thế nhưng trong lòng tôi giây phút nào cũng có hình bóng em. Nhiều lần tôi tự nhủ phải quên em đi, mở lòng với người khác, nhưng không làm được. Hiện tại, tôi vẫn rất yêu em và cần em.

Người ta nói đúng, tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu, nhưng khi đã yêu rồi thì rất khó quay lại làm bạn. Sau chia tay, tôi vẫn mong cả hai có thể giữ mối quan hệ bạn bè, ngồi lại nói chuyện với nhau. Em không chấp nhận điều đó, chọn cách xa lánh và tránh né tôi. Dù vậy, tôi vẫn mong có thể cùng em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Em nói tôi quá lụy tình, nhưng tôi yêu em rất nhiều nên vẫn hy vọng em sẽ nghĩ lại về quãng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi từng có.

Em đã mang đến cho tôi cả một bầu trời yêu thương và nỗi nhớ, giúp tôi hiểu được giá trị của cuộc sống và biết cách sống tốt hơn với đời. Có em, tôi từng cảm thấy tự tin hơn trước mọi thứ, bởi mỗi bước đi em luôn bên cạnh động viên, cổ vũ. Tôi phải làm sao khi luôn nghĩ về em?

Thuận Thành