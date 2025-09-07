Em sinh năm 1988, quê Bắc Ninh, làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội.

Sau nhiều năm dành thời gian cho công việc và gia đình, em nhận ra rằng điều còn thiếu trong cuộc sống chính là một người bạn đồng hành để sẻ chia, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng mái ấm riêng.

Em chưa từng kết hôn, cũng chưa có con. Ở tuổi 36, em trân trọng sự bình yên, chân thành và trung thực trong tình yêu. Em tin rằng tình yêu đẹp không cần phải phô trương mà chỉ cần đủ đồng điệu, có sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau.

Ngoại hình em cân đối, tính cách hiền lành, hướng về gia đình nhiều hơn. Những lúc rảnh, em thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, thể thao nhẹ và thỉnh thoảng cùng bạn bè xem một bộ phim hay. Em cũng là người sống tình cảm, biết quan tâm, sẻ chia và mong muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng sự chân thành.

Em mong gặp được người đàn ông từ 34 đến 44 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, chưa từng kết hôn, chưa có con riêng. Anh có nhân sinh quan tích cực, nghiêm túc trong tình cảm, trung thực, điềm đạm và có ý chí cầu tiến trong công việc. Em trân trọng người đàn ông biết yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm và cùng nhau vun đắp một cuộc sống an yên.

Nếu anh cũng đang tìm một người bạn đời để chia sẻ mọi niềm vui và thử thách trong cuộc sống, hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội. Biết đâu, từ những điều bình dị và chân thành, mình sẽ tìm thấy một mối duyên lành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ