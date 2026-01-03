Em 36 tuổi, ngoại hình nhìn cũng ổn, chỉ hơi chubby một chút vì chưa duy trì được việc tập thể thao đều đặn.

Em sống giản dị, thích sự gọn gàng, ấm áp và những điều rất đời thường. Em không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng là người nghiêm túc trong cách sống và trong những mối quan hệ mình chọn.

Hiện tại, công việc và tài chính của em ở mức tạm ổn định, đủ để lo cho cuộc sống và con. Em tin rằng khi hai người cùng chung tay, cùng "góp gạo", mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và thăng hoa hơn. Sang năm, em có những mục tiêu rõ ràng cho công việc, gia đình và bản thân, nên em mong gặp một người đàn ông chín chắn, biết nghĩ xa và sẵn sàng đồng hành lâu dài.

Cuộc sống của em xoay quanh công việc, con cái và những nhịp sống chậm: bữa cơm nhà, chăm sóc sức khỏe, những buổi tối yên bình. Em đang nuôi dạy con bằng sự yêu thương, trách nhiệm và kỷ luật, nên em cần một người đàn ông có thể hiện diện thật sự trong gia đình - không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động mỗi ngày.

Em không tìm sự hoàn hảo, cũng không phù hợp với những mối quan hệ mập mờ hay ngại cam kết. Em trân trọng một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm, muốn chăm lo cho gia đình và sẵn sàng cùng em xây dựng tương lai chung.

Em chưa phải là người phụ nữ giỏi thể thao, nhưng nếu anh về nhà, mình có thể cùng nhau đi đánh cầu, chạy bộ, đạp xe, đi bộ hay đi bơi - chậm thôi cũng được, miễn là cùng nhau khỏe lên mỗi ngày. Cả năm nay em chưa có dịp đi du lịch nước ngoài. Nếu Tết này, trước giao thừa, anh có thể xách balo đi cùng mẹ con em, em nghĩ đó sẽ là một khởi đầu rất ấm.

Em tin rằng hạnh phúc không đến từ những lời hứa lớn, mà từ việc hai người chọn ở lại, cùng nhau chăm lo cho gia đình và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng về gia đình và đủ chín để đồng hành lâu dài, em rất sẵn lòng được làm quen.

