Tiếp tục sống trong cô độc hay tạo vỏ bọc người đàn ông mạnh mẽ

Em 16 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ đều là lao động tự do. Ba mẹ em ly hôn 10 năm rồi. Em sống với ba và sự ghẻ lạnh của mẹ kế. Gia đình em có chị gái cả, em và một em trai sinh đôi của em, một em gái 6 tuổi (là con riêng của bố với mẹ kế).

Từ nhỏ sinh ra, anh em sinh đôi chúng em đã có tính cách trái ngược nhau, em trai nghịch ngợm và rất lém lỉnh, còn em ngoan ngoãn như con gái, thích chơi đồ hàng giống con gái. Lúc nhỏ không nghĩ gì nhưng càng lớn em càng nhận ra mình thích trai đẹp, hay tưởng tượng cảnh tình cảm với các bạn cùng giới, không có cảm xúc gì với con gái. Em rung động khi được bạn nam khác quan tâm. Em luôn băn khoăn vì sao sinh đôi mà một đứa là dị tính trong khi đứa kia lại là đồng tính.

Đến bây giờ em thực sự biết mình là gay, em sợ lắm. Em luôn bị bạn bè xung quanh trêu, thậm chí còn nói những lời khó nghe. Em trở nên cô độc, trầm cảm, ngại giao tiếp. Bây giờ em phải làm sao đây? Em thương ba mẹ lắm. Em trai em học dốt, có mỗi đứa con trai cả là em ngoan ngoãn lại học giỏi, ba mẹ luôn trông chờ em cưới vợ sinh con, nuôi dưỡng ba mẹ. Em không thể phụ lòng ba mẹ, ba mẹ nghèo khó nhưng luôn cố gắng vì em. Em nên tiếp tục sống trong cô độc hay tạo một vỏ bọc giả vờ mạnh mẽ, là đàn ông? Mong các anh chị đồng cảm với nỗi khổ trớ trêu của em.

Huy Hoàng