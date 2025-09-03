Em tin mọi nhân duyên đều đến vào thời điểm phù hợp

Hy vọng người sẽ đồng hành với em là người đàn ông có học thức, tử tế, chân thành, có trách nhiệm và đủ ấm áp.

Em cũng mong anh không hút thuốc vì em trân trọng lối sống lành mạnh và nhẹ nhàng cho cả hai.

Em chưa từng kết hôn, chưa có con và hiện tại cũng không ở trong bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào. Em mong anh cũng như em. Em nghĩ để bắt đầu tìm hiểu ai đó, điều quan trọng là sự rõ ràng, nghiêm túc và thật lòng với nhau, đó sẽ là khởi đầu tốt cho cả hai.

Em 35 tuổi, là nhân viên văn phòng, sống và làm việc tại Biên Hòa. Ngoại hình em dễ nhìn và có phần trẻ hơn so với tuổi chút. Nhưng điều em trân trọng hơn cả là cách sống, một trái tim biết yêu thương, biết lắng nghe và coi trọng sự thủy chung trong tình cảm, cũng như những điều tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống.

Về tôn giáo, em không theo tôn giáo cụ thể, nhưng luôn sống hướng thiện, tin vào luật nhân quả và tin rằng mọi nhân duyên đều đến vào thời điểm phù hợp.

Ngoài công việc, em thích đi dạo, đọc sách, trồng cây, nấu ăn, hoặc đơn giản chỉ là trò chuyện cùng người thân, bạn bè. Thỉnh thoảng, em dành thời gian cho mình với những chuyến đi ngắn để chữa lành và nạp lại năng lượng. Em trân quý giá trị gia đình và luôn mong người đồng hành có thể cùng em chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn dù là những điều rất nhỏ.

Em mong muốn tìm được người phù hợp trong độ tuổi 38 trở lại, sống gần em hoặc ở khu vực lân cận để thuận tiện cho việc gặp gỡ và tìm hiểu. Nếu anh nhỏ hơn em đôi ba tuổi cũng không sao, miễn là cả hai nghiêm túc và thật lòng mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Nếu anh cũng đang tìm một người để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau đi dạo, cùng nấu ăn, cùng nhau vun đắp tổ ấm và nắm tay nhau đi qua một chặng hành trình dài cùng nhau... em mong rằng, chúng ta có thể bắt đầu từ đây. Bằng một lá thư nhẹ nhàng, chân thành và đủ tử tế, anh hãy chia sẻ đôi điều về bản thân với em nhé. Lá thư của anh càng chân thành, chi tiết và ấn tượng, em sẽ "bắt sóng" nhanh và phản hồi anh sớm hơn.

Nếu có duyên, em rất mong được lắng nghe câu chuyện của anh.

