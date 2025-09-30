Em tìm người đồng hành trong những điều giản dị

Em mong gặp một người hơn em vài tuổi, có công việc ổn định, tính cách chín chắn.

Em là cô gái đến từ Hà Tĩnh, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh bình thường. Em 28 tuổi, đang làm việc trong công ty về truyền thông. Em cao khoảng 1m58, dáng người cân đối, được nhận xét là khá ưa nhìn. Tính cách em thiên về hướng nội, thích những khoảng lặng bình yên ở nhà, nhưng đôi lúc cũng hướng ngoại, thích đi chơi, du lịch để đổi gió. Em mong gặp một người hơn em vài tuổi, có công việc ổn định, tính cách chín chắn.

Điều em tìm là sự đồng hành trong những điều giản dị: cùng nấu ăn, xem phim, dọn nhà, hay đôi khi cùng đi đâu đó để làm mới tinh thần. Nếu anh thấy phù hợp và muốn tìm hiểu thêm, đừng ngần ngại liên lạc với em nhé. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc, và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ