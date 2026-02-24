Em tìm người đàn ông có cả tâm và tầm

Em 36 tuổi, dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng nên có thể nhìn em ở ngoài trẻ hơn tuổi xíu.

Chào anh,

Một người xa lạ đang ở đâu đó trên thế giới này và giờ vô tình lướt qua hoặc anh cũng đang mong muốn tìm được em nên dừng lại ở lá thư em gửi đi kèm với những lời chân thành.

Sau bao nhiêu năm cô đơn (hay nói chính xác hơn là tròn 10 năm thanh xuân), mình em vừa làm tròn cả hai vai trò "ba và mẹ" của cô công chúa bé bỏng đáng yêu của riêng em, nay đã đến lúc em cần anh để chúng ta cùng nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường phía trước. Đoạn đường đó sẽ có tình yêu thương, hạnh phúc của một gia đình nhỏ (có anh, có em, cô công chúa của chúng mình và con của anh cũng là con của em).

Em 36 tuổi, dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng nên có thể nhìn em ở ngoài trẻ hơn tuổi xíu. Công việc em ổn với thu nhập đủ lo cho cuộc sống của hai mẹ con từ trước tới giờ. Em sống thiên về tình cảm hơn là lý trí. Em biết đó là "điểm yếu" của mình. Nhiều lúc xem những mảnh đời có cuộc sống bất hạnh ngoài kia mà nước mắt em cứ tự rơi, không có cách nào làm cho nó ngừng chảy được. Hiện tại cuộc sống của em vừa đủ để lo cho con, chưa có dư dả gì nhiều nhưng hàng năm em vẫn trích ra một ít để gửi hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Em mong anh cũng có tấm lòng lương thiện và biết chia sẻ anh nhé.

Về anh, em không yêu cầu anh có nhà cao cửa rộng gì cả, chỉ mong anh là người đàn ông có tâm tốt, chí tiến thủ, cầu tiến trong công việc. Anh có những hoài bão và ước mơ của riêng mình để cố gắng hơn trong cuộc sống và công việc, để chạm tới ước mơ đó. Ngoại hình dễ nhìn, phúc hậu là được; anh không dính vào "tứ đổ tường" và không hút thuốc nhé.

Tuyệt vời hơn nếu anh đang sống riêng với con. Em hiểu những thiệt thòi của những em bé khi sống trong gia đình không trọn vẹn (sống thiếu ba hoặc mẹ). Em muốn bù đắp những thiếu thốn đó cho con, mang đến cho con một gia đình đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.

