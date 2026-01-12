Em thích những cuộc trò chuyện sâu, yêu cảm giác được thấu hiểu

Trong một mối quan hệ, mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong sự tử tế, chân thành và khả năng cùng nhau đối thoại khi có vấn đề.

Mình không xem hẹn hò là một cuộc chơi, cũng không bước vào chỉ vì sợ cô đơn; với mình, đó là quá trình chậm rãi và có chọn lọc. Mình tin rằng cảm xúc là thứ cần được trân trọng, nên không dễ dàng trao đi, nhưng khi đã mở lòng thì luôn là thật. Mình không phải người quá ồn ào trong những buổi gặp đầu tiên. Mình quan sát nhiều, lắng nghe nhiều và để ý những điều nhỏ nhặt. Với mình, sự an tâm quan trọng hơn những lời nói hoa mỹ.

Trong một mối quan hệ, mình không tìm kiếm sự hoàn hảo. Mình chỉ mong sự tử tế, chân thành và khả năng cùng nhau đối thoại khi có vấn đề. Mình có lúc mạnh mẽ, có lúc nhạy cảm. Mình thích những cuộc trò chuyện sâu, thích cảm giác được thấu hiểu, trân trọng những mối quan hệ mang lại sự bình yên hơn là cảm xúc quá mãnh liệt nhưng ngắn ngủi.

