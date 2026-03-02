Em 39 tuổi, chưa lập gia đình. Ở tuổi này, em không còn tìm những điều hào nhoáng hay cảm xúc nhất thời, em tìm sự chín chắn, bình yên và một người đàn ông thật sự trưởng thành. Có lẽ càng lớn, mình càng hiểu rằng tình cảm không chỉ là rung động mà là trách nhiệm, sự bao dung và cùng nhau đi qua những năm tháng phía trước.

Em thích người đàn ông lớn tuổi hơn mình, đủ trải nghiệm để hiểu giá trị của gia đình, đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa và đủ dịu dàng để biết quan tâm đúng lúc. "Đúng nghĩa đàn ông" với em không phải là giàu có hay nói lời hoa mỹ mà là người sống có trách nhiệm, rõ ràng trong suy nghĩ, không mập mờ, biết bảo vệ và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.

Cuộc sống của em khá giản dị. Em thích những buổi sáng cuối tuần ngồi cà phê nhâm nhi, trò chuyện chậm rãi về công việc, cuộc sống và những dự định tương lai. Lâu lâu có thể cùng nhau uống vài ly bia, cười vui sau một tuần làm việc. Em trân trọng những khoảnh khắc bình thường như vậy vì em tin hạnh phúc thật sự nằm trong những điều giản dị.

Anh có từng nghe: "Hai mươi năm qua, tình mùa chôm chôm vẫn đẹp, cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp..." - quê em đó.

Em hơi tròn trịa một chút, chân thành, hiện làm việc tại Bình Tân. Em không hoàn hảo nhưng biết lắng nghe và nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ.

Nếu anh là người đàn ông đã đi qua đủ va vấp của cuộc đời, không còn tìm những điều chóng vánh và thật sự muốn xây dựng một mái ấm bền vững, em mong mình có cơ hội bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

Ở tuổi này, em không cần một người hoàn hảo, chỉ cần một người đúng nghĩa đàn ông và đủ nghiêm túc để nắm tay nhau đi tiếp con đường đời.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ