Em thích chàng trai tri thức

Em muốn cùng anh đi qua mùa thu năm nay và cả mùa thu của những năm về sau nữa

Gửi anh thương mến,

Khi có ý định viết bài, em đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao cho bài của mình văn vẻ và sâu sắc một chút, nhưng phần vì dốt văn, phần vì em thấy rằng cứ là chính mình mới quan trọng nhất, nên thôi có sao viết vậy, hy vọng sẽ tìm được người cùng tần số với mình.

Em xin giới thiệu sơ qua về bản thân một chút, em tuổi Đinh Sửu (1997), sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghệ An nắng gió, làm văn phòng cho công ty nước ngoài tại Hà Nội. Em được mọi người nhận xét là khá xinh xắn, hòa đồng, vui vẻ, hay cười. Mọi người xung quanh cũng thắc mắc rằng tại sao em mãi vẫn chưa có người yêu, em hay đùa với mọi người rằng do gia tiên nhà em kỹ tính quá, mãi vẫn chưa chấm chọn xong.

Cuộc sống hiện tại của em khá bình yên và nhẹ nhàng, sau khi tan làm thì về nhà, thỉnh thoảng cà phê dạo phố với bạn bè, rảnh rỗi thì đọc sách, vẽ tranh. Cuộc sống độc thân cũng có sự tự do và niềm vui riêng nhưng em nghĩ nó sẽ trọn vẹn hơn nếu có anh cùng đồng hành. Với lại mẹ em bảo bạn bè rồi cũng có gia đình riêng chứ không chơi cùng mãi được.

Ở tuổi 28, em không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa nhưng cũng không thiếu sự lãng mạn và bay bổng. Em thích khoảnh khắc trái tim rung động trước những điều đẹp đẽ và đáng yêu. Cuộc sống của người trưởng thành không khỏi những áp lực, lo lắng, nhưng em luôn nhanh chóng cân bằng cảm xúc và tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhất. Có những ngày cạn kiệt năng lượng nhưng chỉ cần cắm được một bình hoa xinh cũng giúp em "up mood" lên rất nhiều.

Em không tìm kiếm một người "vừa khít" với mình ngay từ lúc đầu vì em nghĩ rằng không có ai sinh ra đã là mảnh ghép hoàn hảo của nhau; chỉ vì trân trọng mối quan hệ mà chúng ta tự điều chỉnh mình cho phù hợp. Trong hành trình ấy, chúng ta cùng nhau học hỏi và trưởng thành. Em cho rằng cho dù có hợp nhau đến mấy thì cũng có lúc chúng ta bất đồng quan điểm, chỉ là những lúc đó mình cùng nhau ngồi lại, bình tĩnh lắng nghe và đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, anh nhé. Em có lúc bướng bỉnh và nóng tính nhưng luôn nhìn nhận bản thân và lắng nghe ý kiến của người khác miễn là những điều anh nói là hợp lý.

Trong mối quan hệ, em đề cao sự đồng hành. Chúng ta cùng đi làm, cùng nhau làm việc nhà và chăm sóc con cái; em nấu cơm thì anh rửa bát, mỗi người đều cố gắng cho mối quan hệ thì mới được lâu bền. Em mong rằng có thể cùng anh trải qua những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy hạnh phúc. Khi thấy một bài viết hài hước, em sẽ gửi anh xem, còn anh sẽ kể em nghe về một ngày của anh như thế nào. Mình có thể cùng nhau tranh luận về một vấn đề gì đó của xã hội, nhưng trên cơ sở tôn trọng ý kiến đối phương, biết thêm về một góc nhìn khác chứ em không muốn vì chuyện thiên hạ mà mình cãi nhau.

Hà Nội đã bước vào thu, mùa đẹp nhất trong năm; mình cùng nhau dạo phố, cùng ngắm phố phường, hít hà hương hoa sữa và cảm nhận cái thời tiết se se lạnh của trời thu, anh nhé. Em muốn cùng anh đi qua mùa thu năm nay và cả mùa thu của những năm về sau nữa.

Về anh, em hi vọng anh trưởng thành, tử tế và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em thích những người tri thức vì với em vẻ đẹp của tri thức là cuốn hút nhất, và ngoài ra em mong anh có công việc ổn định vì công việc cũng một phần tạo nên sự tự tin của một người. Nếu anh cảm thấy có chút cùng tần số với em, hãy gửi thư cho em nhé, em sẽ chờ thư của anh. Hi vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau để sau này có thể kể cho con nghe rằng bố mẹ đã gặp nhau như thế nào.

Cuối cùng, chúc anh vạn sự an lành.

Trân trọng.

