Em thích chàng trai liên quan đến kỹ thuật

Em sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên (nguyên quán ở Quảng Ngãi), là nhân viên văn phòng, hiện làm việc tại TP HCM.

Lượn lờ đọc các bài viết, em quyết định hạ phím viết một bài cho bản thân. Lý do thứ nhất, công ty đa số các anh đều có vợ. Thứ hai là cho mình thêm cơ hội mới.

Nói về ngoại hình, em cao khoảng 1,6 m, tự nhận xấu đối với các góc nghiêng, còn nhìn trực diện vẫn ổn. Trời ban cho khuôn mặt nhìn dữ, khó gần (rất nhiều người nhận xét như vậy), tuy nhiên khi đã tiếp xúc thì em rất vui tính.

Em có thói quen là những gì mình làm được sẽ không nhờ đến người khác và khi không thích điều gì đó từ đối phương thì chỉ nói một lần. Em khá vui vẻ, hài hước nhưng lại khó tính (có vẻ rất mâu thuẫn). Về nữ công gia chánh, cũng đủ dùng (cười).

Không phải kiểu người thảo mai, dịu dàng, lịch sự... nhưng không có nghĩa là em thẳng thắn, bất lịch sự hay hầm hố. Chỉ là đối với mỗi trường hợp, mỗi người khác nhau, sẽ có cách cư xử phù hợp.

Em rất thích chàng trai liên quan đến kỹ thuật. Lý do thì không biết nữa. Hi vọng may mắn sẽ gặp được một người có ngoại hình cao ráo và nhìn có thiện cảm. Tính cách người ấy điềm đạm, không soi mói và phải biết tôn trọng mọi người. Có lối sống lành mạnh và tử tế, lớn hơn em vài tuổi.

Buổi tối em dành thời gian đi học tiếng Anh. Thật vui nếu anh giỏi tiếng Anh và nhớ bày cho em nhé, chứ ngày nào cũng bị thầy gõ đầu.

Chúng ta hãy bắt đầu từ những người bạn nhé.

