Em thích câu nói 'chỉ cần sống tốt, trời xanh khắc an bài'

Em ngoài 40 tuổi, sống tại Hà Nội, cái độ tuổi đủ trưởng thành để biết rằng chúng ta không cần quá nhiều mối quan hệ, chúng ta cần vài mối quan hệ chất lượng, đồng cảm thật sự và đủ nhân duyên.

Em vô cùng trân trọng những người phụ nữ và những người đàn ông đang dành thời gian cho mục Tâm sự này, bởi đâu đó em đọc thấy sau từng câu viết là niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp, vào tình yêu cho dù họ đều đã trải qua sự đổ vỡ hay kém thuận lợi nào đó. Em vốn nghĩ niềm tin yêu cuộc sống là điều quan trọng nhất, có niềm tin, có sự trưởng thành... rồi tất cả chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Em đang sống khá vui vẻ, kinh doanh nhỏ tại Hà Nội, được làm những gì mình yêu thích và đâu đó còn một mảnh ghép về người bạn tri kỷ nữa để được trọn vẹn hơn. Em khá truyền thống về vấn đề tình cảm nhưng cũng thuộc típ phụ nữ hiện đại: chơi thể thao, luôn chăm sóc mình để có ngoại hình chỉn chu, tự tin, tự mua nhà riêng, tự biết lái xe ôtô đi đến những nơi mình thích, có ước mơ và đam mê riêng.

Em hiện sống cùng hai con trai và không có ý định sinh thêm con nữa (em rất thích có duyên làm bạn với anh có con gái vì em thích có con gái mà ông trời không đồng ý).

Về người đàn ông phù hợp: em ấn tượng với những người đàn ông cao hơn em một cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng (em cao 1m60). Không quan trọng anh có giàu có hay địa vị thế nào nhưng em bị hấp dẫn bởi người đàn ông tự hào về công việc họ làm, yêu lao động, yêu tập luyện giữ gìn sức khỏe.

Có thể chúng ta sẽ dễ kết bạn hơn nếu có vài sở thích chung: lang thang cà phê, đọc sách, nói chuyện đồng hành cùng con, nói chuyện về những chuyến đi và xuýt xoa vẻ đẹp bình yên của đất nước mình. Em mệnh thủy và đặc biệt thích cây cối, thích trồng hoa, thích những con suối róc rách hiền hòa.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúng ta hãy cứ vui vẻ, sống tốt rồi trời xanh khắc an bài nhỉ.

