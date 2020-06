Em thích anh có lý tưởng, bao dung

Em có ngoại hình ưa nhìn và tính cách vui vẻ, dễ gần, đôi khi trẻ con đôi khi bà già.

Anh à, chờ đợi một người mà mất gần 1/3 đời người rồi đó. Em là cô gái lương thiện, sâu sắc, có nhiều tài lẻ để cuộc sống thêm thú vị hơn, nhưng nhược điểm của em là hay nghĩ linh tinh. Mỗi lần căng thẳng, em thường đi du lịch một mình. Em chiều người yêu lắm và không bao giờ phản bội. Nhưng nếu anh làm em tổn thương quá đáng, em sẵn sàng chia tay anh dù vẫn còn yêu anh.

Em thích người có lý tưởng, ý chí và bao dung vì anh sẽ không chấp những lúc em vô tâm, trẻ con. Anh đừng gia trưởng nhé vì lạt mềm buộc chặt mà. Nếu không thích gì thì đừng chỉ trích, hãy phân tích nhẹ nhàng, em sẽ lắng nghe và sửa đổi. Em rất thích trẻ con nên sau này chắc chắn em sẽ thành người mẹ tốt. À anh ơi, em không cao lắm nên nếu anh cao từ 1m7 trở lên thì em sẽ rất thích. Nếu anh mà hài hước nữa sẽ vô cùng tuyệt vời, chúng ta sẽ cười thật nhiều.

Hiện công việc em đã ổn định ở Hà Nội. Nhưng mơ ước của em là làm gì đó cho riêng mình. Nếu có anh, anh sẽ giúp em nhé. Gia đình em ở ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ em dễ tính và tình cảm lắm nên anh không phải lo lắng gì nhiều về đối nội đâu nha.

Hope to see you soon.

