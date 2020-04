Em thích anh chín chắn, tự tin

Em không quá cao, dáng người nhỏ nhắn, vì thế mọi người đánh giá em trẻ hơn so với tuổi.

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang nghiêm trọng và ảnh hưởng tới toàn thế giới, làm cho cuộc sống trở nên chậm rãi và bình lặng hơn. Nghĩ lại em nhận thấy mình đã qua 32 mùa xuân nhưng vẫn chưa tìm thấy bạn đồng hành của cuộc đời mình, trong khi bạn bè có gia đình và những thiên thần nhỏ. Tự nhiên em hi vọng có một người để có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Qua một người bạn, em được biết chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress. Em mạnh dạn viết bài để có thể làm quen và kết bạn với mọi người. Nếu chúng ta có duyên và đủ nợ, sẽ cùng nhau bước trên con đường tương lai phía trước.

Em giới thiệu đôi chút về bản thân: Em là một cô gái không quá cao nhưng em nghĩ con gái vậy là ổn (cao 1,55 m và nặng 48 kg), dáng người nhỏ nhắn, vì thế mọi người đánh giá em trẻ hơn so với tuổi. Hiện tại em sống và làm việc tại Biên Hòa nhưng sinh ra và lớn lên tại quê hương Nghệ An. Về tính cách, em là một cô gái độc lập, thẳng tính và yêu ghét rõ ràng. Đó là đôi chút về bản thân, phần còn lại em muốn anh tự nhận xét và đánh giá.

Nhiều người nói do em kén chọn quá nên hiện tại vẫn FA, riêng em nghĩ mọi thứ đều do duyên nợ hết rồi. Em không tìm một chàng trai hào nhoáng giàu có, điều mà em hi vọng ở anh là chín chắn, trưởng thành và tự tin để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Thêm vào đó, anh hãy là người biết lắng nghe, quan tâm và chút xíu lãng mạn nhé. Nếu anh cùng quê với em, đó là một điều tuyệt vời cho việc đi lại chăm sóc gia đình hai bên.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này. Hy vọng VnExpress sẽ là cầu nối cho những bạn chưa tìm được một nửa của mình.

