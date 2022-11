Em thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng

Em sống ở tỉnh miền núi phía Bắc, tuổi kha khá, dung mạo tàm tạm, làm việc trong nhà nước, thu nhập bình thường (nếu không nói là thấp).

Xin chào mọi người. Mong mọi người hoan hỉ khi đọc bài viết này. Em không giỏi trong chuyện viết nên hy vọng được mọi người giúp đỡ.

Em không theo chủ nghĩa độc thân nhưng chắc do hơi có chút khó tính hoặc duyên chưa tới. Ở tuổi em, mọi người may mắn đều đã yên bề gia thất hoặc có thể đã và đang chăm sóc con cái. Em tin nếu có cơ hội, mình cũng sẽ làm tốt việc đó. Tính em khá thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, nhận được tình yêu sẽ đáp lại tình yêu, kiểu vậy đó. Em hiểu chuyện, dễ chia sẻ, có khả năng lắng nghe nhưng lại không giỏi an ủi, nếu cần có thể ở bên cạnh.

Mong muốn tìm được tri kỷ đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời cùng em. Chúng mình có thể ở xa nhau vài năm trước rồi sẽ tìm cách về gần nhau dần dần.

Em thích một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, có thể lắng nghe anh chia sẻ về mọi điều, cái gì biết em sẽ chém gió lại, còn không em sẽ hỏi lại. Hy vọng anh chưa từng kết hôn. Anh có thể thông cảm cho công việc đôi khi không có ngày nghỉ của em, nhưng một ngày dù bận rộn thế nào chúng ta vẫn có thời gian dành cho nhau.

Viết thì dài lắm, nếu anh không ngại đường sá xa xôi, tuổi tác và có cùng quan điểm giống em, chúng ta hãy cho nhau cơ hội nhé. Mong được gặp anh.

