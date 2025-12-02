Em thẳng thắn, biết lắng nghe, luôn chân thành

Em mong gặp anh, người đàn ông điềm đạm, trưởng thành, có nếp sống lành mạnh và sự nghiệp ổn định, không quá xa.

Chào anh, người bạn đời mà em đang chờ đợi. Với em, đúng người, đúng thời điểm không phải là sự kiện ta gặp ai đó ở thời điểm nào đó, mà là khi bản thân mình cảm thấy đủ sẵn sàng, là khi tam quan của mình đủ vững, lòng mình đủ bao dung và kiên nhẫn để có thể tìm thấy nhau và nhận ra nhau. Em 30 tuổi, sinh ra ở ngoại thành, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em là cô gái khá độc lập, chăm chỉ và cầu thị nên cũng luôn cố gắng trong học tập, công việc và cuộc sống. Em cao 1m6, dáng người cân đối, khá chỉn chu.

Em được nhiều người nhận xét là tính cách thẳng thắn, biết lắng nghe, luôn chân thành và quan tâm đến mọi người. Nhưng em cũng rất hướng nội, khép kín, chỉ thực sự thả lỏng, cởi mở khi bản thân cảm thấy an toàn và tin tưởng nên đôi khi tạo cảm giác khó gần với người đối diện ở lần gặp đầu tiên. Bù lại qua bộ "filter" đó mà em có những mối quan hệ rất chất lượng, những người không phải ruột thịt nhưng lại có thể chia sẻ và thương nhau như người nhà. Em rất tự hào về điều đó.



Một thời gian chọn độc thân, quan sát những người thân xung quanh, em hiểu được giá trị của tình yêu được nuôi dưỡng và xây dựng vun vén đáng trân quý đến nhường nào. Em tin rằng để gắn bó dài lâu, cả hai cần đủ trưởng thành, đủ trách nhiệm, đủ tôn trọng và tử tế đến cùng để không làm tổn thương nhau. Một mái nhà hạnh phúc và bình yên vẫn luôn ở đó chờ hai tâm hồn đồng điệu.



Em mong gặp anh, người đàn ông điềm đạm, trưởng thành, có nếp sống lành mạnh và sự nghiệp ổn định, không quá xa. Một người chân thành, luôn sẵn sàng lắng nghe, biết quan sát và biết đặt mình vào cảm xúc của người khác. Mong anh luôn đủ kiên nhẫn và quan tâm mỗi ngày để em có thể mở lòng hơn và mình có thể đồng hành cùng nhau, cùng nhau phát triển, cùng nhau khám phá thế giới này. Em tin vào nhân duyên, mọi cuộc gặp gỡ đều do vũ trụ sắp đặt và hy vọng sự gặp gỡ của ta đủ lành để ta đủ an yên cùng nhau.

