Em thà cô đơn chứ không yêu vội để dẫn đến yêu nhầm

Mình là nữ, 32 tuổi, tuổi Mùi, chưa từng có một mối tình đúng nghĩa, nhiều năm rồi không yêu ai.

Mục đích bài viết: Không giới hạn tìm người yêu mà tìm bạn, lý tưởng là tri kỷ, không phân biệt khoảng cách địa lý, tuổi tác, giới tính, miễn hợp nhau, mối quan hệ có ý nghĩa và vui vẻ. Lý do cho mục đích trên:

Một là: Ai cũng có lý do riêng cho sự độc thân, mình cũng vậy, nhiều lý do. Mình không chê hay sợ độc thân mà vẫn thích nó vì nó có cái thú vị riêng (thậm chí, mình đã luôn sẵn sàng độc thân cả đời). Tuy nhiên, mình không muốn cả đời chưa từng yêu và được yêu đúng nghĩa.



Hai là, cuộc sống lâu nay của mình gần như chỉ có công việc. Nhân tiện, mình làm phòng kinh doanh và vận hành cho một công ty nước ngoài ở Sài Gòn. Học tập, thậm chí lao lực đến có lúc ngã bệnh. Mình cảm thấy mọi thứ bao gồm con người mình ngày một nhạt nhẽo và khô khan, rất cần những trải nghiệm và động lực mới mẻ.



Cuối cùng là, mình hướng nội, bạn bè ít, người yêu không có, gia đình thì mình chưa bao giờ thấy có thể chia sẻ được. Nên tóm lại, mình luôn rất cô đơn, có một trái tim tổn thương, đầy tâm sự. Mình hiểu rằng bản thân không thật sự đang hạnh phúc, vui vẻ. Mình vẫn luôn muốn có người yêu nhưng không hành động gì để đạt điều đó lâu nay. Đây là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng mình đăng trên đây vì nhiều lý do: Mình bận rộn và không có niềm tin ở một kết cục đẹp khi chủ động tìm kiếm, nhất là cái cái cách như vậy nên có xu hướng để tự nhiên, tùy duyên, không cưỡng cầu . Có câu: "Love comes when you least expect it" (Tình yêu đến khi bạn ít ngờ tới nhất). Hơn nữa là, mình cô đơn riết cũng quen.



Những mối quan tâm, sở thích lớn của mình là: không ngừng học nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; tu (đặc biệt là thiền, mình đi và mê những khóa thiền chục ngày nghiêm ngặt từ sinh viên) để hoàn thiện bản thân về trí tuệ, tính cách, tâm hồn. Đọc sách các thể loại, chăm sóc da và làm đẹp, thỉnh thoảng đi đây đó cho khuây khỏa tâm trí và mở mang tầm mắt. Mình là người khá thiên về não trái với tư duy logic, phân tích..., nghe khô khan nhưng bên trong là cô gái rất bay bổng, nhạy cảm và tình cảm.



Gửi riêng anh: Điều quan trọng ở một người yêu với em là trí tuệ, EQ và đạo đức tốt, đặc biệt nữa là ở bên cạnh người đó em thấy bản thân tốt đẹp lên. Đó là điều kiện đủ, điều kiện cần là đối phương cho em cảm tình khi nhìn gặp, không đồng nghĩa phải đẹp; khiến em luôn thích, muốn nói chuyện.



Em có thể yêu đương nhưng không dám nghĩ tới kết hôn, không muốn làm dâu, tuyệt đối không muốn sinh con. Bất kể đối phương là ai thì mong muốn trên của em cũng không khác đi. Em muốn tự do tự tại cả đời, đỡ nợ nần, dính mắc, ràng buộc trách nhiệm với ai ngoài gia đình sẵn có, hướng tới một mục đích cuộc đời ý nghĩa hơn tình yêu và hôn nhân. Vì lý do này, em biết mình khó kiếm người yêu và em đã luyện mình mạnh mẽ đối mặt điều đó. Em cần rõ ràng ngay từ đầu những gì cho là quan trọng để tránh làm mất thời gian đôi bên một cách đáng tiếc.

Em là cô gái 1m52 và không xinh đẹp nổi bật nên không cần anh đẹp trai, nhưng được khen dễ thương, sáng sủa và nhìn phúc hậu. Cái đẹp tùy mắt người nhìn nên em không tự chấm mình được. Nhưng em có niềm tin rằng mình đủ khiến đối phương có thiện cảm khi nhìn. Em rất bận và thà cô đơn chứ không muốn yêu vội, yêu nhầm, yêu đại dù lớn tuổi. Anh nào nghiêm túc, chưa từng có gia đình, con cái, hãy liên hệ nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ