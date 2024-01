Em sống tối giản, thích sự gọn gàng và ngăn nắp

Mình sinh năm 1998, cao 1m58, nặng 42 kg, dáng người khá gầy, không thuộc dạng đường cong chữ S, còn đẹp xấu thì tùy cách nhìn của mỗi người.

Một ngày cuối tuần như mọi ngày, sau khi tự pha cho mình một tách trà, mình nghĩ muốn làm gì đó khác hơn, thế là quyết định thử viết bài trên trang Hẹn hò VnExpress xem sao, sau một thời gian khá dài làm độc giả ở đây. Mình sinh ra ở Bình Định, lớn lên ở Tây Nguyên, tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại Đà Nẵng, nhưng sắp tới mình sẽ quay lại TP HCM vì có kế hoạch học tập. Gia đình mình cơ bản, cha mẹ làm lao động chân tay.



Tính cách mình khá hướng nội, thích sự trầm lặng, nhẹ nhàng, không thích chốn đông người, náo nhiệt, cũng không thích dùng mạng xã hội chia sẻ chuyện cá nhân. Mình tôn trọng mọi người, phóng khoáng, không quá quan trọng vật chất. Đối với mình, tài sản của một người là trí tuệ, đạo đức, vốn sống. Mình khá cứng đầu và không phải lúc nào cũng nghe lời người khác. Mình muốn tự quyết định cuộc sống cá nhân và chịu trách nhiệm với nó, sống cuộc sống của mình và không phán xét cuộc sống của người khác. Mình có rất ít bạn nhưng đều trân quý họ. Mình sống khá tối giản, thích sự gọn gàng và ngăn nắp. Mình có thể nấu nướng nhưng không quá xuất sắc, đủ để tự phục vụ bản thân.



Lúc rảnh rỗi mình thích đi du lịch, đặc biệt là những nơi gần gũi với thiên nhiên. Đối với mình thiên nhiên không chỉ để ngắm nhìn mà còn để trở về, để chữa lành. Mình muốn đi nhiều nơi để tận hưởng, trải nghiệm và hiểu biết nhiều hơn chứ không thích chụp hình. Mình có thể giao tiếp tiếng Anh và đang học tiếng Trung, thật tuyệt nếu bạn cũng học ngoại ngữ và chúng ta có thể luyện tập cùng nhau. Mình khá thích sách nhưng không đọc quá nhiều, chủ yếu là văn học và kiến thức chuyên môn, nhưng không phù hợp với sách self-help (sách tự lực) hay kỹ năng sống.



Trong tình yêu, mình mong có một tình yêu thật bình thường, không cần nồng nhiệt dữ dội, chỉ cần chầm chậm nhàn nhạt bên nhau, tôn trọng, đồng hành cùng nhau nhưng không dựa dẫm và phụ thuộc lẫn nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau nhưng không kiểm soát và áp đặt đối phương. Mình không mong một ai đó quá coi trọng hay yêu mình hơn cả bản thân, mình muốn họ tự yêu lấy bản thân trước tiên. Mình nghĩ yêu thương ai đó cũng là giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình, vì lỡ sau nếu có biến cố hay không còn ở bên cạnh người thương nữa, mình vẫn thấy an tâm khi họ có thể tự lo cho chính mình.



Ba mình thường nói: "Đừng nhặt con ốc vàng sóng xô vào tận bãi. Những điều gì dễ dãi có bao giờ bền lâu", thế nên mình không thích những gì quá vội vã, đến nhanh rồi cũng đi nhanh, mọi thứ đều cần có thời gian. Trong một mối quan hệ, chúng ta cần thời gian để hiểu và chấp nhận người, chấp nhận ánh sáng và cả bóng tối ở người đó. Mình tâm niệm rằng một mối quan hệ chỉ cần hăng say và hết lòng là đủ, còn kết quả có ra sao, ngắn hay dài, thành hay bại đôi khi không chỉ dựa vào có cố gắng hay không, chuyện hợp tan khó mà nói trước, mình chỉ mong nếu tìm đúng người thì có thể đồng hành cùng người đó nhiều nhất có thể.



Mình không đặt ra tiêu chuẩn gì cho bạn, chỉ cần bạn là người phù hợp. Nếu bạn cảm thấy mình cũng phù hợp, hãy gửi thư cho mình nhé, chúng ta hãy bắt đầu bằng tình bạn trước nhé. Bài viết của mình khá dài, cảm ơn độc giả vì đã đọc thư, chúc mọi người cuối tuần an lành.

