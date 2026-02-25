Em sống tình cảm, luôn hướng đến việc thiện

Em hy vọng gặp được anh, người nghiêm túc trong hành động, chín chắn trong suy nghĩ, rõ ràng trong các mối quan hệ.

Em là khán giả trung thành của mục Hẹn hò của VnExpress. Sau khi đọc được nhiều bài viết của nhiều bạn, nhờ chuyên mục này mà nên đôi, em quyết định thử vận may, viết bài lên đây để tìm một nửa yêu thương cho riêng mình. Em là người con miền Trung, từ nhỏ đã tập làm quen với cái nóng gay gắt vào mùa hè và cái lạnh của mùa đông kéo dài hàng tháng trời, vốn dĩ bản chất của người miền Trung chịu thương chịu khó.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em vào Sài Gòn học tập và làm việc cho đến nay. Sau bao nhiêu năm miệt mài học tập và phấn đấu cho công việc, đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây em hài lòng với công việc ổn định và ngôi nhà nhỏ xinh của riêng mình. Có lẽ nó không là gì đối với nhiều người nhưng với em là cả một quá trình lâu dài, biến ước mơ thành hiện thực.

Hiện tại em làm về lĩnh vực tài chính cho một công ty đa quốc gia. Dù tính chất công việc hơi khô khan nhưng em luôn được đồng nghiệp yêu mến vì tính cách vui vẻ, hòa đồng và luôn giúp đỡ người khác. Tuy lớn tuổi nhưng em được mọi người nhận xét là trẻ hơn so với tuổi thật. Em sống tình cảm, ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe nên rất hay nấu ăn và thể thao, hạn chế ăn uống bên ngoài.

Em không theo tôn giáo nào nhưng luôn hướng đến việc thiện. Em đang sinh sống và sẽ gắn bó lâu dài ở TP HCM. Có lẽ vì miệt mài học tập và dành thời gian đầu tư cho công việc nên đến tuổi này em vẫn còn độc thân. Em hy vọng có thể gặp được anh, một người bạn đời nghiêm túc trong hành động, chín chắn trong suy nghĩ, rõ ràng trong các mối quan hệ để cùng em vững bước qua những ngày sau.

