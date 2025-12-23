Em sống nhẹ nhàng, biết lo cho gia đình

Em chưa kết hôn lần nào, hy vọng anh cũng vậy; mong tìm được người phù hợp, chân thành.

Ngoài kia nhiều người đều đang rất cố gắng để đạt được điều mình muốn. Chúng ta cũng vậy, sau nhiều năm đi làm cảm thấy mình cần có một mái ấm. Em sinh năm 1992, đang ở Bình Dương. Nơi này đông đúc vậy mà sao vẫn chưa có người thương, nên phải cố gắng thôi. Em đang làm văn phòng, không còn trẻ cũng không biết có quá già trong mắt anh hay không.

Tính tình em không hay nói lời hoa mỹ, ít nói và hay xấu hổ với người lạ. Gia đình em bình thường, bạn bè vừa đủ, không xuất sắc nhưng cũng không tệ lắm đâu. Khi rảnh em hay cà phê với bạn bè, sống nhẹ nhàng và biết lo cho tương lai gia đình. Em chưa kết hôn lần nào, hy vọng anh cũng vậy. Em mong tìm được người phù hợp, chân thành. Cuộc sống đôi khi cố gắng một chút, biết đâu lại nhận được bất ngờ. Chúc mọi người nhiều may mắn.

