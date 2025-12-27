Em sống có nguyên tắc, thích làm việc theo kế hoạch

Em khá hướng nội, chỉ trò chuyện được nhiều sau khi đã thân thiết; độ hài hước chỉ có ai hợp gu mới thấy.

Mình năm nay 30 tuổi, độc thân, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Do môi trường làm việc ít người, mình muốn tìm bạn nam phù hợp để trao đổi thêm về sở thích hay cuộc sống. Một số điểm chính về mình:

Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng, giờ giấc ổn định, thu nhập đủ nuôi sống bản thân.

Sở thích: những hoạt động "tĩnh" hoặc ít người như đọc sách truyện hoặc xem phim (các thể loại điều tra, tâm lý), du lịch (một năm khoảng ba bốn lần), học một bộ môn mới nào đó. Mình không thích những chỗ đông đúc hoặc ồn ào.

Tính cách: khá hướng nội, chỉ trò chuyện được nhiều sau khi đã thân thiết. Độ hài hước chỉ có ai hợp gu mới thấy. Sống có nguyên tắc, thích làm việc theo kế hoạch, đúng trọng tâm.



Hiện tại, tiêu chuẩn của mình là người tương đồng với mình 70-80% như những điểm mình kể trên, lý tưởng nhất là độ lệch tuổi ± 5 và cùng địa phương nếu có cơ hội. Mình có thể phản hồi mail hơi chậm, nhưng chắc chắn sẽ trả lời hết tất cả email nhận được. Xin cám ơn.

