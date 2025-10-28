Em tin anh cũng lựa chọn sự chân thật nên chúng ta sẽ sớm có buổi hẹn sau những bức thư để cảm nhận về nhau hơn anh nhé.

Chào anh, tối nay trời Sài Gòn mưa, có sấm nữa anh ạ. Em sợ sấm nhưng lại thích những cơn mưa. Em 30 tuổi, độc thân, chưa từng kết hôn hoặc có con, nhỏ nhắn, cũng xinh xắn. Quê em ở miền Trung, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em may mắn được sinh ra trong một gia đình đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ, anh chị, đang làm bên giáo dục. công việc mà em từng mong em sẽ làm khi lớn lên. Em biết ơn vì mọi điều dẫn em đến với công việc này: chuyên môn, văn hóa, sứ mệnh của một nhóm người.



Công việc ổn định, đủ để em sống độc lập. Em sống có định hướng, yêu công việc và nỗ lực mỗi ngày. Em đã và đang trên con đường trả lời "Mình là ai", "Mình sinh ra để làm gì". Thế nên những người em gặp, những điều em đã trải là những bài học để em quay về, tìm cách hiểu, yêu mình, và biết điều nào là phù hợp lâu dài với mình. Công việc em bận rộn nhưng em không để mình quên yêu đời. Sáng dậy chuẩn bị đồ ăn mang đi làm, tối về tập thể dục, làm việc chút, cuối ngày làm điều mình hứng thú... Em tự tin có thể nấu những bữa cơm nhà ngon, đủ dưỡng chất cho gia đình. Em tin một mối quan hệ thân mật là sự đồng hành, trưởng thành cùng nhau.



Em hình dung tâm hồn của mỗi người như là một khu vườn và chúng ta là người thợ. Khu vườn của em: có những cây lớn đang tạo trái, có những mần cây đang lớn lên từng chút một, có những cây đang cần chăm sóc đặc biệt và có cả một khoảng trống để ươm những mần cây mới. Em mời anh, người đang học làm vườn của chính anh, cùng em bước vào khu vườn của nhau. Bởi những kinh nghiệm và cả sự tò mò, chúng ta chia sẻ, đồng hành để xây, nuôi dưỡng khu vườn bình yên, đủ đầy hơn.



Em chọn cho mình những điều thật, lành nên nó sẽ là kim chỉ nam để em quyết định chọn điều gì từ món ăn em ăn, người em gắn bó, điều em làm và là anh... người có thể cùng em xây dựng tổ ấm, không phải là một cuộc tình thoáng qua hay để thêm một người bạn. Nên em mong anh độc thân, lớn tuổi hơn em, người chưa từng kết hôn/có con, sống và làm việc tại Sài Gòn, quê ở hoặc gần Sài Gòn, Bắc Trung Bộ, sống lành mạnh. Anh có học vấn, sự nghiệp, biết mình muốn gì và trở thành người như thế nào. Em tin anh cũng lựa chọn sự chân thật nên chúng ta sẽ sớm có buổi hẹn sau những bức thư để cảm nhận về nhau hơn anh nhé. Mong anh và mọi người sức khỏe, trong lòng luôn ấm áp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ