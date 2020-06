Em sẽ là ly rượu của riêng anh

Đừng liên lạc với em vì sự hiếu kỳ, hãy gửi mail nếu anh sẵn sàng làm chồng của một người vợ như em.

Em không có mối tình nào trong suốt thời gian đi học dù đó là quãng thời gian em có nhiều vệ tinh nhất, mỗi lần tan học em phải khổ sở để cắt mấy cái "đuôi". Khi ra trường, công việc đầu tiên của em là trợ lý tổng giám đốc cho công ty nhỏ ở một thành phố lớn. Sau đàm phán là những buổi tiệc tùng liên miên, mùi rượu và khói thuốc phủ đầy người, khi bước về tới nhà là giữa đêm khuya. Lúc đó em chưa từng nắm tay một người đàn ông nào nhưng nghĩ rồi mình cũng sẽ là vợ là mẹ, như vậy dù em không làm gì xấu nhưng đoán được anh sẽ không vui. Em quyết định nghỉ việc dù chế độ đãi ngộ tốt và nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Chuyển sang công ty khác to hơn với vị trí nhỏ, loay hoay thế nào em lại bị bố trí đi tiếp khách ngày càng thường xuyên hơn, khi là đối tác, lúc lại các quan chức. Vô tình em nghe các sếp nói với nhau "cô H biết uống rượu, biết nói chuyện trên bàn nhậu, biết làm cho người khác hứng thú để uống nhiều, biết tiết chế để không bao giờ say và không vì không khí trên bàn nhậu mà hớ hênh bí mật công ty". Em đã tâm sự với sếp rằng mình chỉ làm đúng phần việc theo nhiệm vụ của phòng ban, không muốn lê la cụng ly giữa rừng đàn ông tai to mặt lớn. Sếp nói rằng anh A chị B nói chuyện không có duyên, có khi để lộ cho đối tác biết điều không nên biết, chỉ có em là ban giám đốc yên tâm nhất.

Em sống chậm mà xã hội cứ bắt sống nhanh, bắt em nhìn tiêu cực của những chiêu bài trong kinh doanh mà nếu nói đó là thủ đoạn cũng không có gì sai. Sau hơn 10 năm kinh qua nhiều công ty ở nhiều vị trí khác nhau, chán văn phòng và những buổi tiệc rượu miên man, em nghỉ việc và giờ là một giáo viên yoga, đôi khi biên tập hoặc viết sách, dịch thuật. Thu nhập và vị trí xã hội không được như xưa nhưng em được làm việc mình thích và không còn phải chứng kiến những điều mắt không muốn nhìn, tai không muốn nghe.

Chưa đủ xấu để đi vào huyền thoại nhưng em cũng chưa đủ đẹp để làm anh bối rối, nhưng sẽ là nơi ấm áp khi anh nghĩ về, sẽ là những bữa cơm chu toàn và biến nhà là một mái ấm đúng nghĩa. Em cũng sẽ làm anh tự hào khi sánh vai và nhớ về khi xa cách. Em sẽ là ly rượu của anh mỗi khi anh buồn, nhưng chỉ là ly rượu của riêng anh thôi nhé. Đừng liên lạc với em vì sự hiếu kỳ, hãy gửi mail cho em nếu anh sẵn sàng làm chồng của một người vợ như thế.

