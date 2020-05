Em - 'quả bom' muốn tự 'nổ'

Em 27 tuổi, quê ở tỉnh Hà Bắc xưa nên mong muốn anh ở Hà Nội trở về tỉnh Hà Bắc.

"Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu nè"

Câu hát thay lời em muốn nói. Hè đã đến, đi đường thấy các cặp đi dạo cùng nhau vui vẻ, nhìn thấy mà thèm anh ạ. Giờ anh đang nơi đâu, có biết em đang u sầu vì mong muốn có ai nhặt. Hãy đến với em nhẹ nhàng như tác phẩm Vợ nhặt (cười).

Về bản thân, em thấy mình chưa hẳn già mà cũng không phải trẻ con. Cao 1m53, nặng 44 kg, đang phấn đấu béo hơn một chút để mặc váy cưới cho mĩ miều (cười). Được mọi người chê là quá trẻ so với tuổi, mặt non quá toàn bị bắt nạt thấy hơi buồn. Hiện em thất nghiệp do dịch, đang chờ tìm công việc mới nên có thời gian viết đôi lời, hi vọng tìm được anh.

Gia đình đang thúc hối hả nên lòng em rối bời, về bị hỏi chuyện lấy chồng thấy tủi thân quá, còn bảo nhà có quả bom vẫn chưa nổ, nếu không chịu nổ sẽ tìm cách cho nổ. Bản thân em không muốn vậy, thích tự nổ. Trong lịch sử dòng họ, em là đứa lấy chồng muộn nhất, các em họ lấy chồng lấy vợ có con lớn hết rồi, mình vẫn...

Lộ trình của em là mong muốn tìm hiểu và yêu trong năm tý này, có thể sang năm "nổ" (cười). Nếu anh cũng cần "nổ", liên hệ với em nhé, em và anh cùng "nổ" cho cả thế giới biết.

