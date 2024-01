Em ở đây, bình yên cũng ở đây

Người đàn ông làm em cảm thấy thu hút là người có trái tim ấm áp và một bầu trời kiến thức.

Chào anh, người lạ sẽ quen. Anh khỏe không và đang làm gì đó? Điều gì đã khiến anh vào mục Hẹn hò, Tâm sự của VnExpress và rồi thấy bài viết của em. Nếu vì một sự vô tình hoặc cố ý nào đó mà anh thấy được những dòng tâm sự của em, thì chúng ta có duyên với nhau rồi đó, hy vọng có thể kết nối đến anh. Em viết thư này giữa những ngày trời lạnh của mùa đông Đà Nẵng, cái lạnh 20 độ khiến em càng cảm thấy có động lực để đi tìm mảnh ghép còn lại của mình hơn. Người cô đơn thường không thích lạnh hay vì lạnh người ta thường cảm thấy cô đơn anh nhỉ?



Em sinh năm 1992, giờ cũng ngoài 30 rồi, sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, theo học và làm việc tại Đà Nẵng, thành phố đáng sống với biết bao người, mang theo những hoài bão của những cô, cậu sinh viên đến đây để trải nghiệm, khám phá và để hoàn thành sứ mệnh học tập của mình. Hiện tại em làm công việc văn phòng. Mọi người hay hỏi em mô tả về tính cách của bản thân, em bảo: "Em hướng lung tung", thỉnh thoảng có một chút hướng nội, thỉnh thoảng có nhiều chút hướng ngoại. Với bạn bè và người quen, trong công việc, khi tiếp xúc, nhiều người bảo em vui tính, dễ gần, hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng sâu thẳm bên trong em là một người thích có nhiều không gian riêng cho mình. Em thích nghe nhạc, thích đọc sách hoặc có thú vui tao nhã nào đó ngoài những không gian to lớn đã dành cho mọi người ngoài kia.



Sở thích của em là thích đọc sách, thích nghe nhạc và đi dạo. Em thích đi bộ một mình, nhìn ngắm mọi người xung quanh và cảm nhận sự biến chuyển của cuộc sống. Nói như này không phải em hướng nội 200% đâu, bởi vì trong công việc em vẫn luôn kết nối mọi người, vẫn rất vui vẻ và bị nhận xét nói khá nhiều đấy. Nói chung là em khá linh hoạt trong vấn đề giao tiếp.



Trước đây em cũng có vài mối tình, con số nhỏ hơn 3 và lớn hơn 0, và rồi vì nhiều nguyên nhân mà không đến được với nhau, kết thúc lại để giải thích cho sự không thành là không hợp hoặc chưa đủ duyên. Có lẽ trong những trải nghiệm ấy, em hiểu được rằng tình yêu phải được xây dựng và vun đắp, cố gắng từ hai phía. Em tin vào duyên số và Phật. Thế nên em nghĩ chuyện gì chưa đến ắt hẳn là có lý do, những người đến trong cuộc đời mình đều có nguyên nhân, ở lại hay rời đi, thành hay không thành đều là duyên số cả. Em đều trân quý và biết ơn những mối quan hệ quá khứ, hiện tại.



Em chẳng có gì để flex về bản thân như trào lưu hiện tại. Chỉ biết rằng em nấu ăn cũng được, đủ để làm hài lòng những người tham gia nêm nếm trong bữa ăn được chuẩn bị. Em được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, 12 năm liền và 4 năm đại học là học sinh có hạnh kiểm tốt, giờ đây cũng có một công việc để có thể trang trải cho cuộc sống của bản thân. Em thích tìm hiểu và tự học những điều hay ho gì đó, có thể là tiếng Anh hoặc cũng có thể là liên quan đến nhân sinh. Nói vậy thôi chứ em không phải là thầy bà, có thể bói toán được đâu anh nhé.



Trên chặng đường ngoài 30 này, người ta thường có xu hướng quay về bên trong để chữa lành bản thân hơn. Em cũng cố gắng như thế, lấy tâm niệm và tiêu chí gối đầu giường là sự an nhiên. Bình yên trong tâm hồn sẽ tạo nên sự bình yên xung quanh, đó là sự lan tỏa lớn, em tin là như thế. Tuy nhiên giai đoạn này em đang chữa lành mà chưa học bài bản, chỉ xem qua những đoạn ngắn hướng dẫn trên mạng nên thành ra người ta chữa lành những vết thương đã rách, còn em thì làm rách những vết thương đã lành. Nói vậy thôi chứ cái gì cũng cần thời gian để xây dựng và phát triển. Một vài ngày chưa nói lên được điều gì, anh nhỉ?



Em có ngoại hình dễ nhìn, dễ thương, được nhiều người đối diện nhận xét như thế, nhưng việc đúng sai thì em đợi anh gặp mặt rồi mình có đáp án cho riêng mình anh nhé. Mong anh có trái tim luôn hướng về gia đình, lấy gia đình làm điểm tựa để cho sự cố gắng trên hành trình hoài bão chinh phục thế giới của mình. Anh cũng đừng hút thuốc nhé, đừng dính vào tứ đổ tường. Hy vọng anh có nghề nghiệp ổn định và có chí tiến thủ để sau này có thể chăm lo cho gia đình tốt hơn. Thật tốt khi anh lớn tuổi hơn em, chưa từng lập gia đình hoặc đã lập gia đình nhưng chưa có em bé. Anh có sở thích chia sẻ việc nhà cùng em nhé.



Em cũng khá lớn tuổi rồi, nên điều quan trọng nữa là em thật sự mong anh nghiêm túc trong mối quan hệ của mình, không có các phương án dự phòng và không có em gái mưa. Em thích được lắng nghe, được chia sẽ, tâm sự và cảm giác bình yên khi ở bên anh. Như lời bài hát: "Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều, em gọi tên cảm giác đó là yêu". Nếu mình kết nối, câu chuyện mình kể cho nhau sẽ còn dài, đi được với nhau trên một chặng đường thật dài và thật xa anh nhé. Em hy vọng là như thế. Chào anh, em ở đây, bình yên cũng ở đây.

