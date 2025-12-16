Em ở đây, anh hãy chạy nhanh về phía em nhé

Trải qua bao sóng gió và những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây em đã sẵn sàng mở lòng một lần nữa.

Em gửi lên đây những dòng chia sẻ về cuộc sống và suy nghĩ của mình. Nếu anh đủ kiên nhẫn để đọc hết bài viết của em và muốn hiểu thêm về người phụ nữ sau những dòng chữ này, anh đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Em vẫn đang chờ anh.

Em gần 40 tuổi, anh ạ. Trải qua bao sóng gió và những thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây em đã sẵn sàng mở lòng một lần nữa. Em nhận ra rằng những tổn thương trong quá khứ không còn là điểm yếu của em; nó trở thành những bài học mà khi em ngoảnh lại, em không còn cảm thấy hối tiếc hay oán giận. Những bài học ấy đã dạy em trở thành một người phụ nữ trưởng thành hơn, dịu dàng hơn và biết thấu hiểu hơn.

Giờ đây, em đã yêu thương và chiều chuộng bản thân nhiều hơn, vì em biết rằng chỉ khi bản thân hạnh phúc đủ đầy từ bên trong, em mới có thể mang lại hạnh phúc cho những người bên cạnh mình. Hạnh phúc đôi khi đến với em từ những điều nhỏ nhặt nhất mà trước kia em đã vô tâm lướt qua. Em luôn duy trì một lối sống năng động và lành mạnh. Em thích đọc sách, nghe nhạc, rèn luyện thể thao, chơi với trẻ nhỏ; thích những buổi sáng chạy bộ quanh bờ ao làng hay ngắm những tán cây trong làn gió mát. Lúc đó, em thầm cảm ơn cuộc sống an yên mà mình đang có. Em không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, vì em muốn khi anh gặp được em, em đã là phiên bản tốt nhất của chính mình, để anh có thể tự hào khi có em.

Ai cũng mong muốn có một người thương như những gì mình ước mơ, nhưng với em, ngàn vạn tiêu chuẩn cũng không bằng một nhịp đập của con tim. Em mong anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành về cảm xúc, trầm ấm vừa đủ để hiểu rằng trong tình yêu không có sự hơn thua, vì sau cùng, sự bình yên mới là điều níu giữ một hạnh phúc lâu dài. Em mong anh đủ tinh tế để cảm nhận được những lúc em mệt mỏi hay giận dỗi; chỉ cần anh kéo nhẹ em vào lòng và ôm em thật chặt, vậy là mọi cảm xúc của em sẽ tan chảy trong sự dịu dàng của anh. Em thích được làm mọi thứ cùng anh, thích được thấy ánh mắt trìu mến anh dành cho em, và em biết rằng ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho em. Em muốn được nắm tay anh đi qua những tháng ngày bình yên sau này.

Anh có thể lớn hơn hay nhỏ hơn em vài tuổi, vì với em, tuổi tác không đánh giá được một con người. Chỉ cần em biết đó là anh thì mọi rào cản cũng sẽ không làm em chùn bước. Em tin rằng khi đọc đến đây, có lẽ anh đã cảm nhận được phần nào về em rồi. Em sẽ bước đi từng bước chậm rãi về phía anh. Nếu anh thấy em rồi, hãy chạy nhanh về phía em nhé. Em sẽ chờ anh.

