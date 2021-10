Em nhân hậu, không quá bận tâm tới tiền nhé

Mình có ngoại hình tạm ổn, nghề nghiệp tự do, tính cách hiền lành, không thích so bì.

Dịch kéo dài, không biết sẽ qua đi hay lặp lại, bữa giờ ra đường khó khăn nên mình đành phải lên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress để bộc bạch tâm tư, xem có cô nào chịu liều mình, góp gạo thổi cơm chung không.

Trải qua mùa dịch kéo dài, nhiều thứ tệ đi, động lực tìm kiếm một nửa lao dốc theo, nhưng biết đâu đây cũng là dịp nhiều người "mò" lên chuyên mục Hẹn hò để đọc bài hơn.

Dịch hai năm nên mình xin được trừ đi 2 tuổi, còn lại 34 tuổi thôi, cao khoảng 1,68 m, vẻ ngoài tạm ổn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người, nghề nghiệp tự do, có lối đi riêng đi mãi chưa khá. Tính cách hiền lành, không thích so bì, do đó rất khó chung chí hướng với các bạn nữ có nhiều hoài bão phấn đấu, cũng không phù hợp với các bạn nữ thích đi du lịch, đến nơi nhàm chán của người khác để tiêu tiền và trở về nơi ở của mình để nhận thấy không có gì thú vị.

Nói đơn giản là nhà trai khá nghèo, nhưng cuộc sống vẫn ổn dù dịch có kéo dài hơn. Hy vọng được trò chuyện với một bạn nữ không quá bận tâm tới tiền, dễ nhìn, nhân hậu, có hiểu biết.

Thật ra do chúng ta bỏ lỡ một giai đoạn tuổi trẻ. Thời điểm đó chúng ta có thể xây dựng một câu chuyện tình yêu không bị chi phối bởi tiền bạc hay địa vị. Để rồi, giờ đây, khi thanh xuân đã qua, ở chuyên mục Hẹn hò này, chúng ta đi mò mẫm xem: Còn người đàn ông tốt không? Có người phụ nữ không cần tiền không?

Mong mọi người mạnh dạn làm mai cho mình và chờ thư cảm ơn của mình trên báo để biết cô gái không bận tâm đến tiền là ai nhé. Chúc mọi người vui vẻ, vượt qua những tháng ngày khó khăn này.

