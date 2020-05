Em ngưỡng mộ anh thông minh, vui tính

Anh có biết em chờ anh lâu lắm rồi không, hết cả kiên nhẫn nên đành phải vào đây nhắc nhẹ là anh hãy về đội của em đi.

Khi mà bạn bè có đôi có cặp tình tứ dắt nhau đi dạo, em lại chạnh lòng cảm giác hờn cả thế giới và chợt nghĩ tại sao mình vẫn ở đây, vẫn một mình và rồi em cũng không hiểu lí do tại sao luôn, chắc do duyên chưa tới anh nhỉ. Mà thôi, vì lí do gì không cần biết, vì anh bận, vì anh vô tình lướt qua nhanh mà chưa nhìn thấy em... thì xem bài xong nhớ hồi âm cho em nhé.

Người mà em đang tìm từ 34 tuổi nhé. Anh không cần đẹp trai đâu vì em ngưỡng mộ sự thông minh và vui tính hơn những tiêu chí khác. Nếu anh là người của gia đình và sống trách nhiệm, nghiêm túc thì còn gì thú vị hơn. Tuy bên ngoài nhìn em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tâm hồn vẫn mỏng manh, cần người chia sẻ và yêu thương. Một cô gái vui tính nhưng không lầy, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, thích sự gọn gàng và sẵn sàng vào bếp vì người mình yêu thương, liệu anh có cần không?

Nếu anh bận, hãy cố gắng sắp xếp cho em ít thời gian để em thấy mình quan trọng với ai đó, và trao đi sự yêu thương đúng người. Em hiện là nhân viên kế toán, sống tại quận 7, dù sinh năm 1986 nhưng em vẫn trẻ trung yêu đời và đang chờ anh đây. Lấy hết cam đảm để viết bài gửi mục Hẹn hò theo sự xúi giục của nhỏ bạn thân, chứ thật ra văn phong em không tốt mong là anh sẽ hiểu.

Rất cám ơn mọi người đã xem bài.

