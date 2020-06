Em ngoan, hiền như anh nhé

Anh cao 1,72 m, nặng 65 kg, do tính chất công việc nên nhìn anh già trước tuổi, nước da cháy nắng.

Chào em, tình cờ anh biết đến chuyên mục Hẹn hò. Anh tìm em đến nay vẫn chưa thấy, hôm nay anh muốn nhờ chuyên mục làm cầu nối để anh tìm thấy em.

Anh sinh ra trong một gia đình nông nghiệp cơ bản. Tuy vậy bố mẹ vẫn nuôi 3 chị em anh ăn học đàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vào biên chế làm mỏ ngoài Quảng Ninh. Làm được 6 năm, do đồng lương không đủ cho tương lai, anh bỏ mỏ, đi Lào làm công việc đúng chuyên ngành mình học. Làm được 2 năm, do áp lực gia đình, anh về nước và hiện làm kinh doanh tại Phố Nối, Hưng Yên. Lúc trẻ, chắc do công việc, muốn cuộc sống vợ con sau này đỡ khổ, anh chỉ nghĩ kiếm tiền, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình, lại quá tuổi mất rồi.

Xin chia sẻ thêm là ngoại hình của anh xấu nhất nhà. Anh cao 1,72 m, nặng 65 kg, do tính chất công việc nên nhìn anh già trước tuổi, nước da cháy nắng. Anh 32 tuổi, cái tuổi ở quê anh được gọi là ế, sống trầm tính hơn, suy nghĩ về cuộc sống nhiều hơn. Những lúc như vậy, anh chỉ ước có người cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Hiện tại công việc khá ổn định ở Phố Nối, anh đã mua đất và xác định lập nghiệp ở đây. Mong em có thể chấp nhận theo anh, chia sẻ mọi chuyện cùng anh.

Còn về em - vợ tương lai của anh. Tuy anh không đẹp trai và đang ế, nhưng cũng mong em ít tuổi hơn anh, ngoan, hiền như anh, hiếu thảo với cha mẹ hai bên, vậy là đủ. Mong em thích kinh doanh giống anh, về một nhà vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau. Anh sống tình cảm, muốn gần vợ gần con. Em đọc được tin của anh, hãy gửi mail cho anh biết để anh đến đón em nha.

Vợ tương lai của anh, anh đợi tin em.

