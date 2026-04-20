Em mong ở cạnh anh sẽ được thoải mái là chính mình

Gửi anh, người đồng điệu em vẫn tìm kiếm. Em viết cho anh từ nơi gió lồng qua những hàng dừa xanh thẳm và nắng nhuộm vàng cả một vùng biển vắng. Phú Quốc mùa này tình lắm anh. Có những khoảnh khắc em chỉ muốn dừng lại thật lâu: nằm dưới mái lá mộc mạc, nghe tiếng sóng rì rào và hít căng lồng ngực mùi nhựa sống của rừng nhiệt đới. Sát vách phòng em là đôi bạn LGBT, họ tựa vào nhau đọc sách dưới ánh hoàng hôn, em chợt nhận ra mình đã tự lập quá lâu trên đường đời. Đi một mình vẫn ổn, vẫn tự do và có chút kiêu hãnh. Nhưng có lẽ, đã đến lúc em cần một người bên cạnh, để cùng tận hưởng và sẻ chia những điều như thế này.

Em 36 tuổi, độc thân, cái tuổi mà có lẽ đã đủ hiểu sự ấm lạnh của lòng người. Em có một cuộc sống bình yên tại Sài Gòn, một công việc ổn định đủ để tự lập, đủ để hiếu kính cha mẹ và đủ để tích lũy cho những hành trình riêng. Anh sẽ gặp một cô gái dáng người gọn gàng, cân đối, gương mặt ưa nhìn với mái tóc ngang vai và phong thái nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là hai mặt đối lập. Đó là một "em" hiện đại, luôn học hỏi để không bị tụt lại phía sau, một "em" hoài cổ, thích ngồi im lặng bên tách trà thanh tao. Em là sự giao thoa giữa mộng mơ và thực tế, vừa muốn sống cuộc đời rực rỡ, vươn lên bằng năng lực của mình, vừa là một người phụ nữ cần được lắng nghe và vỗ về cảm xúc. Em không mong một cuộc sống màu hồng, bởi em tin, hai người đủ trưởng thành, sự ổn định sẽ khiến mình yên tâm khi ở cùng nhau. Sự tôn trọng, quan tâm, thấu hiểu là mấu chốt để gắn kết hai tâm hồn.

Em thường hình dung người đồng hành sẽ lớn tuổi hơn em, không phán xét và không kiểm soát. Một người khi ở cạnh, em có thể thoải mái là chính mình. Em rất quan tâm đến sức khỏe, dinh dưỡng và tinh thần, hy vọng anh sẽ thấy thoải mái để cùng em duy trì lối sống lành mạnh này. Em cũng mong mình ở không quá xa, những buổi cà phê hay một buổi chiều đi dạo nhẹ nhàng sẽ là cách tốt nhất để bắt đầu, thay vì chỉ nói chuyện qua màn hình điện thoại. Phú Quốc nắng vẫn vàng, hoàng hôn vẫn dịu dàng, không biết nơi anh đang đứng, gió có mặn mà như ở đây chăng? Em chờ thư anh.

Một chút bộc bạch nhỏ để anh đỡ bỡ ngỡ. Em đôi khi hơi cầu toàn, thỉnh thoảng vụng về, lại nhạy cảm quá mức, dễ mủi lòng khi gặp một hoàn cảnh hay một bộ phim buồn. Anh chuẩn bị tinh thần để làm quen một cô nàng vừa rất bình thường, vừa mít ướt, lại vừa viết văn hơi "bị tốt" này nhé (em đùa đó).

