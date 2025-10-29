Em mong gặp được người phù hợp

Em tin rằng những điều tốt đẹp thường bắt đầu từ sự tử tế và bình dị nhất.

Em viết lá thư này không phải để tìm sự lãng mạn nhất thời, mà là để tìm một người đủ chân thành để bắt đầu, đủ nghiêm túc để đi cùng nhau đường dài, và đủ ấm áp để cùng xây dựng một gia đình nhỏ - nơi hai người là chốn bình yên của nhau.

Em sinh năm 1990, tốt nghiệp đại học, làm công việc văn phòng. Tính em khá hướng nội, nhẹ nhàng, chu đáo với những người thân xung quanh. Em cũng có những niềm vui riêng với những chuyến du lịch "chữa lành" cùng bạn bè thân thiết. Em vui vẻ, hòa đồng, yêu những điều đơn giản nhưng chân thành, thích sự yên ổn nhưng không khép kín.

Về đức tin, em không theo tôn giáo cụ thể nhưng sống hướng Phật, tin vào nhân quả và luôn cố gắng giữ tâm thiện lành trong cách nghĩ, cách sống, cách đối đãi với người khác. Em tin rằng những điều tốt đẹp thường bắt đầu từ sự tử tế và bình dị nhất.

Ngoại hình em ưa nhìn, trẻ hơn so với tuổi. Em trân trọng sự chân thành, rõ ràng và cảm xúc thật vì em biết để đi lâu dài, người ta cần hiểu nhau bằng tâm, bằng sự phù hợp thực sự.

Về nấu ăn, em không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng những bữa cơm giản dị gia đình thì em nghĩ mình sẽ làm được. Nếu có anh cùng vào bếp mỗi cuối tuần thì thật vui và cũng là động lực để em chăm chút học nấu hơn đó.

Về sở thích: em thích đi dạo, thích trò chuyện cùng gia đình và bạn bè thân, thích nghe nhạc, nấu ăn, hoặc lấy lại năng lượng sau những căng thẳng trong công việc bằng những chuyến du lịch ngắn ngày. Đôi khi, chỉ cần ngồi nghe ai đó kể chuyện cũng khiến em thấy vui.

Em mong có thể gặp được anh - một người có học thức, sống tử tế, chân thành, có ý chí phấn đấu nhưng vẫn giữ được sự ấm áp trong tâm hồn. Nếu anh có một chút hài hước, luôn khiến người bên cạnh cảm thấy nhẹ nhàng, cuộc sống chắc chắn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Anh không hút thuốc lá nhé, vì em không ngửi được mùi thuốc và em cũng mong gia đình nhỏ của mình sau này có lối sống lành mạnh, sức khỏe tốt để yêu thương nhau lâu bền.

Nhưng trên hết, em mong anh cũng đang nghiêm túc tìm kiếm một người đồng hành, một người bạn đời để cùng nhau chia sẻ cuộc sống, cùng tạo dựng một mái ấm giản dị, đủ đầy bằng sự cố gắng và tình cảm chân thành từ hai phía.

Em mong anh khoảng 38 tuổi trở lại và ở gần em, để chúng ta có thể thuận lợi trò chuyện, gặp gỡ và tìm hiểu.

Nếu anh đang độc thân, chưa từng kết hôn, chưa từng có con, và hiện tại không trong một mối quan hệ mập mờ nào; nếu anh cũng đang tìm một người tử tế để yêu thương, để đi cùng qua những ngày bình dị, cùng nhau chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, em hy vọng đây có thể là một khởi đầu nhỏ giữa chúng ta: bằng một lá thư nghiêm túc kết nối, rồi đến một cuộc trò chuyện... biết đâu sau này, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hết chặng đường dài của cuộc đời.

Cảm ơn anh vì đã dành thời gian đọc những dòng này. Em mong có thể gặp được người phù hợp dù là sớm hay muộn, vẫn sẽ là đúng lúc.

